दिल्ली में ब्लास्ट से ठीक पहले मस्जिद गया था उमर, देखिए चंद घंटे पहले का वो वीडियो

दिल्ली के लाल किले के पास हुए आई20 कार ब्लास्ट मामले में एक और बड़ा खुलासा हुआ है. मामले की जांच के दौरान धमाके से पहले का डॉ. उमर का नया CCTV फुटेज सामने आया है. यह फुटेज अरुणा आसिफ अली रोड का बताया जा रहा है, जहां उमर की सफेद i20 कार साफ नजर आ रही है. यह वीडियो धमाके से करीब चार घंटे पहले का है, दोपहर 2 बजकर 35 मिनट का.

धमाके से पहले मस्जिद क्यों गया था उमर

जांच में पता चला है कि धमाके से पहले उमर फैज-ए-इलाही मस्जिद गया था. सुरक्षा एजेंसियां अब इस मस्जिद में उमर की मौजूदगी और उसके संपर्कों की पड़ताल कर रही हैं. इससे पहले भी कई CCTV फुटेज सामने आए थे, जिनमें उमर को बदरपुर टोल पार करते और सुनहरी मस्जिद के पास कार खड़ी करते देखा गया था. नए फुटेज से यह साफ हो रहा है कि धमाके से पहले उमर ने दिल्ली में कई जगहों पर मूवमेंट किया था.

सुसाइड बॉम्बिंग की वकालत करता दिखा उमर

पुलिस और NIA इस पूरे नेटवर्क की जांच में जुटी हैं. उमर के हैंडलर, उसके डिजिटल फुटप्रिंट और मस्जिद में उसकी गतिविधियों को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं. आत्मघाती हमलावर उमर उन नबी के इससे पहलले भी कई वीडियो सामने आ चुके हैं. जिसमें वो सुसाइड बॉम्बिंग की वकालत करता नजर आ रहा है. इस वीडियो में वो कह रहा है कि आत्मघाती हमले को लेकर कई तरह के भ्रम हैं.

दिल्ली ब्लास्ट मे 15 की मौत

जब किसी व्यक्ति को लगता है कि वो किसी निश्चित जगह पर निश्चित टाइम पर मरने जा रहा है तो उसके मन में क्या चल रहा होता है. वो इस वीडियो में आत्मघाती हमले को जायज ठहराता नजर आ रहा है. दिल्ली बम धमाके में 15 लोगों की मौत हुई थी. इसमें कार को बम से उड़ाने वाला अल फलाह यूनिवर्सिटी का डॉक्टर उमर उन नबी शामिल है.