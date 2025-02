दिल्ली पुलिस का 'ऑपरेशन ट्रैक बैक', चोरी हुए 305 मोबाइल जब्त किए, 216 लोगों को वापस लौटाए

चोरी हुआ फोन वापस मिल जाए तो ये किसी चमत्कार से कम नहीं होता. क्यों कि ज्यादातर लोगों के चोरी हुए फोन वापस मिल ही नहीं पाते. पुलिस थाने में मोबाइल चोरी (Delhi Police Stolen Mobile Recover) की न जानें कितनी ही शिकायतें हर दिन दर्ज करवाई जाती हैं लेकिन फोन कुछ किस्मत वालों को ही वापस मिल पता है. दिल्ली-एनसीआर में मोबाइल चोरी की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं. इस वजह से सिर्फ पैसों का ही नुकसान नहीं उठाना पड़ता बल्कि जरूरी डेटा का भी नुकसान होता है. लेकिन दिल्ली पुलिस ने कुछ ऐसा काम किया है, जिससे 216 लोगों के चेहरों खुशी से खिल उठे हैं.

दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने ‘ऑपरेशन ट्रैक बैक' के तहत चोरी हुए 305 मोबाइल बरामद जब्त किए, जिनमें से 216 लोगों को उनके ये फोन वापस लौटा दिए गए. यह उन लोगों के लिए बड़ी खुशी की बात है, जिन्होंने फोन वापस मिलने की उम्मीद लगभग खो दी थी.

