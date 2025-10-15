दीवाली के बाद दिल्ली में हो सकती है क्लाउड सीडिंग- बोले पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा

दिल्ली में प्रदूषण के मद्देनजर क्लाउड सीडिंग दीपावली के दूसरे दिन कराया जा सकता है. पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि क्लाउड सिडींग की भी सारी परमिशन हमारे पास है. विमान में रेट्रो फिटिंग की गई है. पायलेट ने ट्रायल किया है. मौसम के ग्रीन सिग्नल मिलते ही ब्लास्ट कराकर रेन कराई जाएगी. दीपावली या उससे अगले दिन जब भी मौसम विभाग इजाजत देगा हम 3 घंटे में क्लाउड सीडिंग करा देंगे.

पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने ग्रीन क्राकर्स पर कहा कि पिछले लंबे समय से दिल्ली NCR में दीपावली के पावन पर्व पर लोगों को इससे वंचित रखा जाता था. एक ही धर्म के ऊपर ऐसा अत्याचार क्यों किया जा रहा था जबकि पूरी दुनिया में इसकी इजाजत है.

मुख्यमंत्री ने सुप्रीम कोर्ट को आग्रह किया कि ग्रीन पटाखें की इजाजत मिले. मैं सुप्रीम कोर्ट के आदेश का स्वागत करता हूं. कोर्ट ने आज कुछ प्रतिबंध के साथ इजाजत दी है. 18 से 20 अक्टूबर को सुबह 6 बजे से 7 और शाम 8 से 10 बजे तक पटाखों की इजाजत दी गई है. केवल ग्रीन पटाखें चलेंगे. नीरी और PESO के द्वारा निर्धारित पटाखों की ही इजाजत है.

मेन्यूफेक्चर इस बात को सुनिश्चित करेंगे कि दिल्ली में केवल ग्रीन पटाखें ही आएं. कोई उल्लंघन करता है तो कार्रवाई होगी. 14 अक्टूबर से ही मोनिटरिंग चल रही है जो 25 अक्टूबर तक चलेगी. उसकी रिपोर्ट बनाकर पेश की जाएगी.

उन्होंने कहा, "हम नियमों का पालन करेंगे तो ये राहत आगे भी जारी रहेगी. सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस का सख्ती से लागू किया जाएगा. आज से हमने बैठकों का दौर शुरू कर दिया है. 3 बजे हम मेन्यूफेक्चरर और रिटेलर के साथ बैठक करेंगे. उनसे अंडरटेकिंग लेंगे. इसके बाद 4 बजे सभी संबंधित विभागों के साथ बैठक करेंगे. हम सुनिश्चित करेंगे कि दिल्ली में पटाखें भी चले और हवा भी साफ रहे. हमने 10 साल पुराने डीजल और 15 पेट्रोल गाडियां भी चलने दी हैं. पिछली सरकार ने धंधा बना लिया था. इसके बवाजूद इस साल दिल्ली में सबसे साफ दिन रहे. इसमें दिल्ली के लोगों का बहुत बड़ा योगदान है. दिल्ली में भाजपा सरकार बनने के बाद भगवान ने भी सुनना शुरू कर दिया है."