AIIMS का RP सेंटर, आंख में कोरोना वायरस की मौजूदगी का पता लगाने के लिए अध्‍ययन कर रहा है (प्रतीकात्‍मक फोटो)

एम्स (AIIMS) का राजेंद्र प्रसाद नेत्र विज्ञान केंद्र कोविड-19 कारण मरने वालों की आंख के विभिन्न हिस्सों में कोरोना वायरस (coronavirus in various parts of the eye) की मौजूदगी का पता लगाने के लिए एक अध्ययन कर रहा है. केंद्र के प्रमुख डॉक्टर जेएस टिटियाल (Dr J S Titiyal) ने मंगलवार को यह जानकारी दी. राष्ट्रीय नेत्र बैंक (एनईबी) द्वारा आयोजित 36वें नेत्रदान पखवाड़े के अवसर पर एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि अध्ययन के लिए पांच नेत्र गोलक एकत्र किए गए हैं.