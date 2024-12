ZIM vs PAK 1st T20I: पाकिस्तान ने जिंबाब्वे को हराया, पर सोशल मीडिया पर बन रहा मजाक, यह आंकड़ा हैरान करने वाला

ZIM vs PAK, 1st T20I: मेहमान पाकिस्तान ने बुलावायो में रविवार को जिंबाब्वे (zim vs pak 1st T20I) के खिलाफ शुरू हुई तीन टी20 मैचों की सीरीज के पहले मुकाबले में मेजबान टीम को 57 रन से हराकर सीरीज में 1-0 से बढ़त हासिल कर ली. पाकिस्तान ने 20 ओवरों में 4 विकेट पर 165 रन बनाए, तो जवाब में जिंबाब्वे के टीम 15.3 ओवरों में 108 रन पर ही ढेर हो गई, लेकिन इस जीत के बावजूद पाकिस्तान टीम की सोशल मीडिया पर जमकर थू-थू हो रही है. और वजह बना एक ऐसा अनचाहा रिकॉर्ड, जिसके देखकर दुनिया भर के करोड़ों फैंस ने देखकर दांत तले उंगली दबा ली. पाकिस्तान टीम से जुड़ा आंकड़ा जीत के बाद देखते ही देखते सोशल मीडिया पर वायरल हो गया. इन आंकड़ों का प्रशंसक जमकर मजाक उड़ा रहे हैं.

दरअसल पाकिस्तान की जीत के बाद सोशल मीडिया पर ऐसा आंकड़ा आया, जिसने उसे फैंस खासकर भारतीयों के बीच मजाक का विषय बना दिया. दरअसल इस साल अंतरराष्ट्रीय टी20 क्रिकेट खेलने वाली दुनिया की शीर्ष दस टीमों में यह टीम दसवें नंबर पर है. पाकिस्तान ने अभी तक (जिंबाब्वे के खिलाफ पहला टी20) 22 मैचों में 7 ही मैच जीत सका है, 14 में उसे हार का मुंह देखना पड़ा है, जबकि 1 मैच में कोई रिजल्ट नहीं निकला है.

इस साल टी20 विश्व कप जीतने वाली टीम रोहित की दुनिया में कोई सानी नहीं है. भारत ने इस साल 30 मैचों में 27 मुकाबले जीते हैं. उसे सिर्फ 3 मैचों में हार का सामना करना पड़ा. इसके साथ ही भारत का जीत प्रतिशत 90 % है. भारत बाद ऑस्ट्रेलिया दूसरे और विंडीज तीसरे नंबर पर है.



फैंस पाकिस्तान के इस आंकड़े पर हैरानी जता रहे हैं

Pakistan 🇵🇰 is the Worst Performing Team in T20I in 2024 just 7 wins out of 22 Matches #ZIMvPAK pic.twitter.com/TL6YIpybGk

ये आंकड़े पाकिस्तान टीम के वर्तमान स्तर को बताने और समझाने के लिए काफी है

Can't see Pakistan



