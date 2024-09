Yuvraj Singh: 'खौफ का तो...', युवराज सिंह ने विश्व क्रिकेट के इस महान गेंदबाज़ के खिलाफ बल्लेबाज़ी करना बताया सबसे मुश्किल

Yuvraj Singh on Toughest Bolwer of his Career: टीम इंडिया के ऑल टाइम फेवरेट और अपनी धुआंधार बल्लेबाज़ी से फैंस के दिलों पर राज करने वाले और विपक्षी गेंदबाज़ो के लिए खौफ का दूसरा नाम युवराज सिंह अपने अंदाज़ के लिए विश्व क्रिकेट में अपना परचम लहरा चुके हैं, युवराज ने भले ही संन्यास ले लिया हो, लेकिन आज भी उनके बल्ले से टी20 विश्व कप 2007 में छह गेंदों पर छह छक्कों की धुआंधार बल्लेबाज़ी फंस के दिलों में जवां है, मगर कहते हैं ना की डर सबको लगता है गला सबका का सूखता है.

भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व ऑलराउंडर युवराज सिंह ने हाल ही में एक इंटरव्यू में खुलासा किया है कि उनके करियर में सबसे मुश्किल गेंदबाज श्रीलंका के दिग्गज स्पिनर मुथैया मुरलीधरन थे. मुरलीधरन (Yuvraj Singh Picks Muttiah Muralitharan as the toughest bowler he faced) की गेंदबाजी को समझना और उसके खिलाफ बल्लेबाजी करना उनके लिए हमेशा एक चुनौतीपूर्ण काम रहा है. "मुरलीधरन एक बेहद चतुर गेंदबाज थे. उनकी गेंदबाजी में इतनी विविधता थी कि बल्लेबाज को कभी पता नहीं चलता था कि अगली गेंद कहां जा सकती है. उनकी लेग स्पिन और डम्मी स्पिन, ये सब बहुत ही मुश्किल थे."

मुथैया मुरलीधरन क्रिकेट इतिहास के सबसे महान स्पिनरों में से एक माने जाते हैं. उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में 800 से अधिक विकेट लिए हैं जो कि एक विश्व रिकॉर्ड है. मुरलीधरन की गेंदबाजी में उनकी विविधता और चतुराई के कारण उन्हें मैदान में बल्लेबाजों का सबसे बड़ा दुश्मन माना जाता था.

युवराज सिंह ने भारतीय क्रिकेट टीम के लिए सभी तीनों फॉर्मेट में खेलते हुए कई रिकॉर्ड बनाए हैं. उन्होंने 2011 विश्व कप में भारत को जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई थी. युवराज सिंह को कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से लड़कर वापसी करना उनके जीवन का सबसे बड़ा संघर्ष था.