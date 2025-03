युवराज सिंह और रायडू के 'तूफान' के बाद आया बिन्नी का कहर, रोमांचक मुकाबले में इंडिया ने वेस्टइंडीज को 7 रन से हराया

India Masters Beat West Indies Masters By 7 Runs: इंटरनेशनल मास्टर्स लीग टी20 2025 का 12वां मुकाबला आठ मार्च को इंडिया मास्टर्स और वेस्टइंडीज मास्टर्स के बीच रायपुर स्थित शहीद वीर नारायण सिंह अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में खेला गया. जहां लक्ष्य का बचाव करते हुए इंडिया मास्टर्स की टीम सात रन से बाजी मारने में कामयाब रही. वेस्टइंडीज की टीम को जीत के लिए 254 रनों का लक्ष्य मिला था. लक्ष्य का पीछा करते हुए वेस्टइंडीज मास्टर्स की शुरुआत भी काफी जबर्दस्त रही. टीम के लिए पारी का आगाज करते हुए ड्वेन स्मिथ ने 34 गेंद में 232.35 की स्ट्राइक रेट से 79 रन की विस्फोटक अर्धशतकीय पारी खेली. उनके अलावा उनके साथी सलामी जोड़ीदार विलियम पर्किन्स ने 24 गेंद में 52 और तीसरे क्रम पर बल्लेबाजी करते हुए लेंडल सिमंस ने 13 गेंद में 38 रन बनाए. इसके बावजूद वेस्टइंडीज मास्टर्स की टीम जीत हासिल करने में नाकामयाब रही और पूरी टीम 20 ओवरों में छह विकेट के नुकसान पर 246 रन तक ही पहुंच पाई.

लक्ष्य का बचाव करते हुए आज के मुकाबले में इंडिया मास्टर्स की तरफ से सबसे सफल गेंदबाज स्टुअर्ट बिन्नी रहे. जिन्होंने अपने दो ओवरों के स्पेल में 13 रन खर्च करते हुए सर्वाधिक तीन विकेट चटकाए. उनके अलावा पवन नेगी ने दो, जबकि इरफान पठान ने एक सफलता प्राप्त की.

