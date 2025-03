Champions Trophy 2025: फाइनल में कितना रन बनाएंगे रोहित शर्मा? 6 साल की बच्ची ने की भविष्यवाणी

6 Year Old Girl Predicts Rohit Sharma Score Century In Champions Trophy 2025: भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा जब रविवार (नौ मार्च 2025) को मैदान में उतरेंगे. तब उनकी इच्छा होगी कि वह भारतीय टीम को तीसरी बार चैंपियंस ट्रॉफी का विजेता बनाए. रोहित एंड कंपनी ने लीग चरण में अपराजेय रहते हुए सेमीफाइनल में प्रवेश किया था. यहां उनकी टक्कर आईसीसी के बड़े टूर्नामेंट में बेहतरीन प्रदर्शन के लिए मशहूर ऑस्ट्रेलिया के साथ हुई थी. जहां भारतीय धुरंधर चार विकेट से बाजी मारते हुए फाइनल में पहुंचने में कामयाब रहे.

आठ टीमों की टूर्नामेंट में टीम इंडिया की तरफ से अबतक अलग-अलग खिलाड़ियों ने अहम मुकाबलों को जीतने में भूमिका निभाई है. हालांकि, बल्लेबाजी के नजरिए से रोहित शर्मा का प्रदर्शन टूर्नामेंट में उतना अच्छा नहीं रहा है. जिसके लिए वह क्रिकेट जगत में मशहूर हैं. चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में रोहित शर्मा ने अबतक सभी मुकाबलों में हिस्सा लिया है. इस बीच उनके बल्ले से चार पारियों में 26.00 की औसत से केवल 104 रन निकले हैं, जो उनकी मौजूदा छवि को सही नहीं ठहराते हैं.

A 6-year-old Rohit Sharma fan adorably predicts his century tomorrow 💯



