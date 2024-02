Yashasvi Jaiswal: जायसवाल ने रचा इतिहास, ब्रैडमैन के बाद ऐसा करने वाले दुनिया के दूसरे बल्लेबाज

करियर के पहले 8 टेस्ट मैचों में सबसे ज्यादा रन (Most runs in first 8 Tests of career)

डॉन ब्रैडमैन- 1210

यश्स्वी जायसवाल - 971 रन

सुनील गावस्कर -936 रन

इसके अलावा जायसवाल एक घरेलू सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने के मामले में विराट कोहली की बराबरी करने में सफल हो गए हैं. इस सीरीज में अबतक जायसवाल ने 655 रन बना लिए हैं अभी एक टेस्ट मैच और खेला जाने वाला है. इसके साथ-साथ कोहली नेसाल 2016 में इंग्लैंड के खिलाफ 8 पारियों में 655 रन बनाए थे. वहीं, घरेलू सीरीज में भारत की ओर से सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड सुनील गावस्कर के नाम है. गावस्कर ने 732 रन साल 1978 में वेस्टइंडीज के खिलाफ 9 पारी में बनाए थे.

एक घरेलू टेस्ट सीरीज में में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज

732 - सुनील गावस्कर Vs वेस्टइंडीज, 9 पारी 1978

655 - विराट कोहली Vs इंग्लैंड, 8 पारी 2016

655* - यशस्वी जयसवाल Vs इंग्लैंड, अब तक 8 पारी, 2024