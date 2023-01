Women’s IPL Teams Auction: विमेंस प्रीमियर लीग की टीमों की हुई घोषणा, अडानी ने खरीदी अहमदाबाद की टीम

Women’s IPL Teams Auction Live: 'विमेंस प्रीमियर लीग' में टीमों की हुई घोषणा

Women's IPL Franchise Auction Live Updates: महिला प्रीमियर लीग के लिए कुल 4669.99 करोड़ की बोली लगी है. बीसीसीआई ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी साझा की है. महिला प्रीमियर लीग में RCB और अडानी समेत बड़ी कंपनियों ने बोली लगाकर टीमें खरीदी है महिला आईपीएल टीम के ऑक्शन में बीसीसीआई को 4666.99 करोड़ रूपये की कमाई हुई है. बता दें कि 5 टीमों का महिला प्रीमियर लीग मुंबई में खेला जाना है. महिला प्रीमियर लीग के पहले सीजन में उतरने वाली पांच टीमें मुंबई, अहमदाबाद, बेंगलुरु, लखनऊ और दिल्ली रहेंगी.

महिला प्रीमियर लीग के टीमों के निलामी से पहले वायकॉम 18 ने डिजनी स्टार और सोनी को पछाड़कर आगामी मीडिया अधिकार पांच साल के लिये 951 करोड़ रुपये में खरीदे थे.

महिला प्रीमियर लीग में शामिल टीमें इस प्रकार हैं.

1. अडानी स्पोर्ट्सलाइन PVT. LTD, अहमदाबाद, 1289 करोड़ रु.

2. इंडियाविन स्पोर्ट्स PVT. LTD, मुबंई, 912.99 करोड़

3. रॉयल चैलेंजर्स स्पोर्ट्स PVT. LTD, बेंगलुरु, 901 करोड़

4. जेएसडब्ल्यू जीएमआर क्रिकेट PVT. LTD, दिल्ली, 810 करोड़

5. कैप्री ग्लोबल होल्डिंग्स PVT. LTD, लखनऊ, 757 करोड़



महिला प्रीमियर लीग के पहले सीजन में हर एक टीम में कुल 18 खिलाड़ी हिस्सा लेंगी. जिसमें 5 विदेशी खिलाड़ी होंगी. 4 विदेशी खिलाड़ी टेस्ट प्लेइंग नेशन से और 1 खिलाड़ी एसोसिएट देश से होंगे. वहीं, 5 टीमों में कुल 22 मैच खेले जाएंगे.

मार्च में खेला जाएगा महिला प्रीमियर लीग

प्लेयर्स ऑक्शन (Women's IPL Auction) में खिलाड़ियों को खरीदने के लिए टीमों के पर्स में 12 करोड़ रुपये होंगे. संभावना है कि महिलाओं का पहला आईपीएल सीज़न 4 से 26 मार्च 2023 तक खेला जाएगा. साथ ही विमेंस आईपीएल के मैच महाराष्ट्र के डीवाई पाटिल स्टेडियम और ब्रेबोन स्टेडियम में खेले जाएंगे.