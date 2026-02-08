T20 World Cup 2026: 'निराशा में लिया गया फैसला', पूर्व ICC चीफ एहसान मनी ने पाकिस्तान का भारत के बहिष्कार वाले रुख पर दिया बड़ा बयान

Ehsan Mani on Pakistan 'India Boycott' for T20 WC 2026: पाकिस्तानी सरकार के अपनी टीम को 15 फरवरी को होने वाले मैच में भारत के खिलाफ मैदान में न उतरने के निर्देश के बाद T20 वर्ल्ड कप 2026 का भविष्य अधर में लटक गया है. घोषणा के तुरंत बाद बैक-चैनल बातचीत शुरू हो गई थी, लेकिन अब इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) ने इस गतिरोध को सुलझाने के लिए औपचारिक बातचीत शुरू कर दी है. हालांकि, ICC के पूर्व प्रमुख एहसान मणि ने फैंस को ज़्यादा उम्मीदें न रखने की चेतावनी दी है, उनका कहना है कि स्थिति पहले ही बहुत ज़्यादा बिगड़ चुकी है. हालांकि मणि ने किसी एक पक्ष को दोष देने से इनकार कर दिया, लेकिन उन्होंने मौजूदा गड़बड़ी का मुख्य कारण "राजनीतिक दखल" बताया. उन्होंने माना कि भारत के मैच का बहिष्कार करने का पाकिस्तान का फैसला "निराशा" से उपजी प्रतिक्रिया है.

रेवस्पोर्ट्ज़ से बात करते हुए, मणि ने ICC के पूर्व चेयरमैन के तौर पर अपने अनुभव पर बात की. उन्होंने इस बात पर ज़ोर दिया कि ऐसे संकटों को रोकने के लिए शुरुआती बातचीत बहुत ज़रूरी है.

"मुझे लगता है कि ICC के चेयरमैन के तौर पर, मैं कोई समाधान खोजने की कोशिश करता. आप किसी भी सदस्य को टूर्नामेंट से बाहर नहीं करना चाहते. PCB ने एक स्टैंड लिया है, लेकिन मैं चाहता कि वे ऐसा करने से बचते और इसके बजाय बात करते. मेरे मन में कोई शक नहीं है कि लोगों को बात करनी चाहिए, धमकी नहीं देनी चाहिए या कड़े कदम नहीं उठाने चाहिए. हालांकि, यह कोशिश दोनों तरफ से होनी चाहिए थी."

मणि ने कहा कि जब जय शाह और ICC बोर्ड ने अपना फैसला लिया, तो यह सर्वसम्मति से था, जिसमें सिर्फ पाकिस्तान अपवाद था. "ज़ाहिर है, आमतौर पर बोर्ड का फैसला मान लेना चाहिए," मणि ने आगे कहा. "लेकिन PCB को लगता है कि यह अनुचित था या राजनीतिक रूप से प्रेरित था. इसे शुरू में ही खत्म कर देना चाहिए था; श्री शाह और श्री नकवी को सीधे बात करनी चाहिए थी. मुझे लगता है कि PCB का रुख काफी हद तक नज़रअंदाज़ किए जाने की भावना की प्रतिक्रिया थी."

हालांकि उम्मीद की एक किरण बाकी है, मणि का कहना है कि केवल उच्चतम स्तर पर बातचीत - चेयरमैन से चेयरमैन - ही इस गतिरोध को तोड़ सकती है.

"ईमानदारी से कहूं तो, जब तक शीर्ष स्तर पर बातचीत नहीं होती, मैं ज़्यादा उम्मीद नहीं रखूंगा," उन्होंने ज़ोर देकर कहा. "मैं चाहता कि श्री जय शाह पाकिस्तान जाकर इस मामले को सुलझाने की पेशकश करके एक अच्छा कदम उठाते. मेरे कार्यकाल के दौरान, मैं संबंधित भारतीय मंत्रियों से व्यक्तिगत रूप से मिला था, जैसे कि तत्कालीन खेल मंत्री, श्री सुनील दत्त." उन्होंने इस बात पर जोर देते हुए अपनी बात खत्म की कि अगर दोनों तरफ सद्भावना हो, तो समाधान मुमकिन है. मैसेंजर भेजने से सिर्फ मैसेज इधर-उधर भेजे जाते हैं. चेयरमैन को सीधे मिलना चाहिए."