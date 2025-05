वनडे में कौन लेगा विराट कोहली और रोहित शर्मा की जगह, नवजोत सिंह सिद्धू ने बता दिया

Who will replace Virat Kohli and Rohit Sharma in ODIs: भारत के दो महान दिग्गज विराट कोहली और रोहित शर्मा (Virat Kohli and Rohit Sharma) ने टेस्ट और टी-20 इंटरनेशनल से खुद को अलग कर लिया है, दोनों महान खिलाड़ी अब केवल वनडे क्रिकेट खेलते हुए नजर आएंगे. उम्मीद यही की जा रही है कि वर्ल्ड कप 2027 तक दोनों वनडे का हिस्सा रह सकते हैं. ऐसे में अब बीसीसीआई टेस्ट और टी20 के अलावा वनडे में भी दोनों महान खिलाड़ियों की जगह आने वाले समय में कौन खिलाड़ी लेगा, इसको लेकर योजनाएं बनाने में लगा है. ऐसे में भारत के पूर्व दिग्गज नवजोत सिंह सिद्धू ने उन खिलाड़ियों के बारे में बात की है जो भविष्य में विराट कोहली और रोहित शर्मा के वनडे से अलग होने के बाद उनकी जगह की भरपाई कर सकते हैं.

पूर्व भारतीय ओपनर नवजोत सिंह सिद्धू (Navjot Singh Sidhu) ने अपने यू-ट्यूब चैनल पर फैन के द्वारा पूछे गए सवाल पर अपनी राय दी है. सिद्धू ने वनडे में रोहित और कोहली के टीम से अलग होने के बाद पूरा भरोसा जताया है कि तिलक वर्मा और अभिषेक शर्मा दोनों महान खिलाड़ियों की भरपाई करने में सफल हो जाएंगे. सिद्धू ने दोनों को भविष्य का सितारा करार दिया है और उनके करिश्माई परफॉर्मेंस की भविष्यवाणी की है.

इसके अलावा सिद्धू ने प्रियांश आर्य को लेकर भी बात की और कहा है कि "भविष्य में प्रियांश आर्य भारत के लिए खेल सकते हैं प्रियांश एक ऐसा खिलाड़ी है जिसके बारे में चर्चा होगी. उसके अंदर अगला सुपरस्टार बनने की सारी काबिलियित है. उसका नाम याद रखें. "

आईपीएल 2025 में पंजाब की ओऱ से खेल रहे प्रियांश आर्य ने चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ तूफानी शतक लगाकर धमाका कर दिया था. उन्होंने सीएसके के खिलाफ 42 गेंदों में 103 रन की पारी खेली थी. प्रियांश आर्य को लेकर न सिर्फ सिद्धू को उम्मीद है बल्कि युवराज सिंह ने भी प्रियांश आर्य को भारत का अगला सुपरस्टार करार दिया है.