इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज में किसे होना चाहिए भारत का कप्तान, नवजोत सिंह सिद्धू ने बताया

Navjot Sidhu on if Rohit Sharma is NOT picked for England series: चैंपियंस ट्रॉफी में रोहित (Rohit Sharma) की कप्तानी में भारत ने इतिहास रचा और खिताब अपने नाम करने में सफलता हासिल की. तीसरी बार भारत ने चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब जीत लिया है. अब सभी फैन्स की नजर इंग्लैंड (IND vs ENG, Test Series) के खिलाफ टेस्ट सीरीज पर है. जून में भारत और इंग्लैंड के बीट 5 टेस्ट मैचों की सीरीज खेली जाएगी. भले ही रोहित ने भारत को चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब जीता दिया है लेकिन क्या टेस्ट सीरीज में रोहित बतौर खिलाड़ी और कप्तान खेलेंगे. इस सवाल पर अब पूर्व भारतीय दिग्गज नवजोत सिंह सिद्धू (Navjot Sidhu reacts on Rohit Sharma) ने रिएक्ट किया है. नवजोत सिंह सिद्धू ने रोहित का समर्थन किया है और आगामी इंग्लैंड सीरीज के लिए उन्हें भारत का टेस्ट कप्तान बनाए रखने पर अपनी हामी भऱी है.

स्पोर्ट्स टूडे के साथ बात करते हुए पूर्व भारतीय दिग्गज ओपनर ने कहा, "रोहित का अनुभव और इंग्लैंड में उनका शानदार रिकॉर्ड उन्हें आदर्श विकल्प बनाता है, भले ही उनका हालिया फॉर्म संघर्ष कर रहा हो." सिद्धू ने अपनी बात आगे ले जाते हुए कहा, "रोहित का कोई स्पष्ट रिप्लेसमेंट नहीं है. क्या रोहित शर्मा का आपके पास कोई विकल्प हैं. क्या आप ऐसे किसी खिलाड़ी को बाहर रखने के बारे में सोचेंगे जिसने दो ICC ट्रॉफी जीती हैं?" रोहित को कम से कम 2027 के वनडे विश्व कप तक भारत का टेस्ट कप्तान बने रहना चाहिए. इंग्लैंड में रोहित का शानदार रिकॉर्ड और टीम का नेतृत्व करने का उनका अनुभव उन्हें इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज के लिए टीम का स्थाई सदस्य बनाता है. " सिद्धू का मानना ​​है कि वह कप्तान पद के लिए सबसे उपयुक्त हैं.

रोहित-कोहली भारत के लिए काफी अहम

पूर्व भारतीय ओपनर ने सीधे तौर पर माना है कि इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज में रोहित-कोहली भारत के लिए काफी अहम है. पूर्व भारतीय दिग्गज ने कहा, " आप रोहित पर सवाल नहीं उठा सकते हैं. आपको इंग्लैंड में एक संतुलित टीम चाहिए. कोहली और रोहित के रहने से टीम संतुलित होती है. इंग्लैंड में विराट और रोहित का खेलना जरूरी है. दोनों के पास अनुभव है और इनके अलावा और कोई विकल्प नहीं है.