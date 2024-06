T20 World Cup 2024 India vs Canada: आज फ्लोरिडा की पिच क्या असर दिखाएगी, संभावित XI, दोनों टीमों का रिकॉर्ड कैसा रहा है, जानें सब कुछ

T20 World Cup 2024 India vs Canada: भारत और कनाडा के बीच फ्लोरिडा में टी20 विश्व कप के ग्रुप-ए का मुकाबला खेला जाना है. हालांकि, इस मैच पर भारी बारिश का खतरा मंडरा रहा है. टूर्नामेंट में आत्मविश्वास से लबरेज भारत शनिवार को सेंट्रल ब्रोवार्ड रीजनल पार्क स्टेडियम टर्फ ग्राउंड पर टी20 विश्व कप 2024 के अपने अंतिम ग्रुप 'ए' मैच में कनाडा का सामना करेगा, जहां उसका लक्ष्य लगातार चौथी जीत दर्ज करना होगा. लगातार तीन जीत के साथ, भारत पहले ही सुपर आठ के लिए क्वालीफाई कर चुका है, भले ही कनाडा के खिलाफ उसका मैच बारिश के कारण धुल जाए, इससे टीम इंडिया के समीकरण पर कोई खास प्रभाव नहीं पड़ेगा. लेकिन अगर बारिश नहीं होती है, तो भारत सुपर आठ में जाने से पहले टीम की कुछ कमियों को दूर करने का लक्ष्य रखेगा. पिछले कुछ दिनों से फ्लोरिडा में मौसम खराब है। भारी बारिश से वहां बाढ़ जैसे हालात उत्पन्न हो गए हैं। ऐसे में मैच खेले जाने के चांस कम हैं.

ये भी पढ़े- "अब टीम को...', पाकिस्तान के T20 वर्ल्ड कप से बाहर होने पर वसीम अकरम ने ऐसे किया रिएक्ट, वायरल हुआ रिेएक्शन

India vs Canada, (IND vs CAN Head to Head)

भारत और कनाडा के बीच पहली बार इंटरनेशनल क्रिकेट में मुकाबला हो रहा है.

India Probable XI (भारत संभावित XI)

रोहित शर्मा (कप्तान), विराट कोहली, ऋषभ पंत (विकेट कीपर), सूर्यकुमार यादव, शिवम दुबे, हार्दिक पांड्या, रवींद्र जडेजा, अक्षर पटेल, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह, मोहम्मद सिराज



Canada Probable XI (कनाडा संभावित XI)

आरोन जॉनसन, नवनीत धालीवाल, परगट सिंह, निकोलस किरटन, श्रेयस मोव्वा (विकेट कीपर), रविंदरपाल सिंह, साद बिन जफर (कप्तान), डिलन हेलीगर, कलीम सना, जुनैद सिद्दीकी, जेरेमी गॉर्डन

पिच रिपोर्ट India vs Canada ( Lauderhill, Florida pitch repot )

लॉडरहिल के मैदान पर अबतक 18 T20I मैच खेले गए हैं जिसमें 11 मैच पहले बैटिंग करने वाली टीम को जीत मिली है तो वहीं, 4 मैच बाद में बल्लेबाजी करने वाली टीम जीती है. लॉडरहिल के मैदान पर सबसे बड़ा स्कोर 245 रन है. वहीं, इस मैदान पर सबसे छोटा 76 रनों का स्कोर है. यहां कि पिच बल्लेबाजों को ज्यादा मदद करती है. इसके अलावा लॉडरहिल में भारत ने टी-20 में कुल 8 मैच खेले हैं जिसमें 5 में जीत और 2 में उसे हार नसीब हुई है.

T20 World Cup 2024 India vs Canada: मौसम Update (Florida ) Florida Weather Report:

वेदर.कॉम के मुताबिक फ्लोरिडा में पूरे दिन आसमान में बादल छाए रहने का अनुमान है.. फ्लोरिडा के लॉडरहिल में बारिश की उम्मीद दिन में 57 फीसदी और रात में 24 फीसदी है. मैच के दौरान बारिश के आने की पूरी संभावना बनी रहेगी, जिसका असर मैच पर पड़ सकता है.

मैच प्रेडिक्शन (T20 World Cup 2024 India vs Canada Matcj Prediction)

भारतीय टीम शानदार फॉर्म में हैं और इस मैच में जीत का प्रतिशत 99 फीसदी है.