"सबसे खूबसूरत लड़की मेरी गर्लफ्रेंड है.." शिखर धवन ने इस अंदाज में कर दिया खुलासा, Video

Who is Shikhar Dhawan's New Girlfriend Star react on it: भारतीय पूर्व क्रिकेटर शिखर धवन (Shikhar Dhawan) ने अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर खुलासा कर दिया है. दरअसल एक प्रोग्राम को दौरान जब उनसे उनकी गर्लफ्रेंड को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने इस पर रिएक्ट किया. औऱ जिस अंदाज में उन्होंने रिएक्ट किया उसने फैन्स के बीच सुर्खियां बटोर ली है. बता दें कि सोशल मीडिया पर वायरल हुए एक वीडियो में, धवन से एंकर उनकी गर्लफ्रेंड और उनके नाम के बारे में पूछती है, जिसके बाद धवन इसपर रिएक्ट करते हैं. हालांकि, धवन शुरू में एंकर के सवाल का विरोध करते हैं, लेकिन अंत में कहते हैं: "मैं किसी का नाम नहीं लूंगा.. लेकिन कमरे में सबसे खूबसूरत लड़की मेरी गर्लफ्रेंड है." फिर कैमरा एक महिला पर फोकस होता है जो चैंपियंस ट्रॉफी में धवन के साथ मौजूद महिला जैसी ही दिखती है. इसके बाद सोशल मीडिया पर फैन्स इसको लेकर लगातार रिएक्ट कर रहे हैं.

Shikhar Dhawan officially revealed his GF in recent interview😳 pic.twitter.com/MpWsHUR6PN — Imsajal45 (@Sajalsinha0264) April 2, 2025

बता दें कि चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के दौरान धवन एक मिस्ट्री गर्ल के साथ दर्शक दीर्घा में नजर आए थे. जिसके बाद से ही कयास लग रहे थे कि वो लड़की धवन की गर्लफ्रेंड हैं , वहीं, जो लड़की धवन के साथ चैंपियंस ट्रॉफी में मैच देखते देखी गई थी उस लड़की का नाम सोफी शाइन है. सोफी शाइन आयरलैंड की रहने वाली हैं.

सोफी शाइन इंस्टाग्राम पर काफी एक्टिव रहती हैं और सोशल मीडिया पर धवन ने सोफी शाइन को फॉलो भी किया है. दरअसल, धवन ने पहली शादी 2012 में आयशा मुखर्जी से की थी. बाद में दोनों का तलाक हो चुका है. धवन औऱ आयशा को एक बेटा भी है जिसका नाम जोरावर है. अब एक बार फिर धवन प्यार में हैं. रिपोर्ट की मानें तो 2024 से ही दोनों एक दूसरे डेट कर रहे हैं और जल्द ही धवन सोफी से सगाई कर सकते हैं.