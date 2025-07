SA vs NZ: जैवलिन थ्रो का चैंपियन खिलाड़ी बन गया विश्व क्रिकेट का खतरनाक बैटर, टी-20 में बल्ले से मचा रहा गदर

Who is Tim Robinson with a javelin past : जिम्बाब्वे में खेले जा रहे त्रिकोणीय सीरीज के दूसरे मैच में न्यूजीलैंड ने साउथ अफ्रीका को 21 रन से हरा दिया. साउथ अफ्रीकी टीम की जीत में टिम रॉबिन्सन (Tim Robinson) ने तूफानी अंदाज में बल्लेबाजी कर विश्व क्रिकेट को हैरान कर दिया. इस मैच में टिम रॉबिन्सन ने 57 गेंद पर 75 रन की नाबाद पारी खेली, अपनी पारी में रॉबिन्सन ने 6 चौके और तीन छक्के लगाए. रॉबिन्सन की पारी के दम पर न्यूजीलैंड 20 ओवर में 5 विकेट पर 173 रन बना पाने में सफल रहा, जिसके बाद साउथ अफ्रीकी टीम 18.2 ओवर में 152 रन ही बना सकी. (SA vs NZ, 2nd T20I, Zimbabwe T20I Tri-Series, 2025). न्यूजीलैंड की ओर से गेंदबाजी में मैट हेनरी और डफी ने तीन-तीन विकेट लेकर अपनी टीम को जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई.

रॉबिन्सन जो पहले थे जैवलिन थ्रोअर खिलाड़ी, अब टी-20 में मचा रहे गदर (Who is Tim Robinson)

रॉबिन्सन, जो एक ऑलराउंडर हैं जो क्रिकेटर बनने से पहले जैवलिन थ्रोअर (Javelin thrower) थे. जैवलिन थ्रो के तौर पर उनका अनुभव अब उन्हें टी-20 में अनोखा बना रहा है. collegesportmedia.co.nz के अनुसार, क्रिकेट के अलावा, रॉबिन्सन एक अग्रणी भाला फेंक खिलाड़ी भी रहे हैं, जिन्होंने साल 2017 में सेकेंडरी स्कूल चैंपियनशिप में इंटरमीडिएट का खिताब जीता था. वह सीनियर कक्षा में अपने भाई कैम से पांचवें स्थान पर रहे, जिन्होंने मैसी विश्वविद्यालय में व्यावसायिक कृषि की पढ़ाई की थी.

क्रिकेट में आने से पहले, रॉबिन्सन ने 15 साल की उम्र में वेलिंगटन एमेच्योर एथलेटिक क्लब के लिए 700 ग्राम का भाला 54.43 की औसत से फेंका था, और 2021 में 800 ग्राम के भाले को 45.82 की औसत से फेंका था. उन्होंने घरेलू फ्रेंचाइज़ी स्मैश में फिन एलन की जगह बल्लेबाज़ के रूप में खेला, लेकिन उनके करियर का सबसे बड़ा मोड़ पाकिस्तान का दौरा था, जब उन्होंने ओटागो वोल्ट्स के खिलाफ 64 गेंदों में 10 छक्कों की मदद से 139 रन बनाकर सुर्खियां बटोरीं.

कोच श्रीराम कृष्णमूर्ति से ली ट्रेनिंग

क्रिकइन्फो के अनुसार, रॉबिन्सन ने डीन फॉक्सक्रॉफ्ट और मिच हे के साथ पिछले जुलाई में लाल और काली मिट्टी की पिचों से अभ्यस्त होने के लिए अपने पुराने दोस्त और वेलिंगटन के कोच श्रीराम कृष्णमूर्ति के साथ चेन्नई स्थित सुपर किंग्स अकादमी में दो हफ़्ते बिताए. क्रिकइन्फो के अनुसार, स्वीप करने के लिए सही गेंदों को चुनना सीखना उनके एजेंडे में सबसे आगे था.