MI vs CSK: कौन हैं आयुष म्हात्रे? बल्ले से मचाते हैं गदर, मुंबई इंडियंस के खिलाफ हुआ IPL डेब्यू

Who is Ayush Mhatre Debut in IPL 2025 CSK vs MI: आईपीएल 2025 (IPL) के 38वें मुकाबले में मुंबई-चेन्नई (CSK vs MI) की टीम आज एक बार फिर वानखेड़े स्टेडियम में आमने-सामने है. चेन्नई के खिलाफ मुंबई ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का लिया फैसला किया है. सीएसके (CSK) ने 23 मार्च को चेन्नई के एमए चिदंबरम स्टेडियम में अपने सीजन के पहले मैच में मुंबई इंडियंस को चार विकेट से हराया था. आज मुंबई इंडियंस के खिलाफ चेन्नई अपनी टीम के एक होनहार खिलाड़ी का डेब्यू कराया है. इनके बल्लेबाजी और फर्स्ट क्लास क्रिकेट की बात करे तो उनके काबिलियत को उनके आकड़े खुद ही दर्शा रहे हैं.

कौन है आयुष म्हात्रे?

आयुष म्हात्रे का जन्म 16 जुलाई साल 2007 में आर्थिक राजधानी मुंबई में हुआ था. उनकी मौजूदा उम्र 17 साल और 278 दिन है. युवा म्हात्रे दाहिने हाथ से बल्लेबाजी और दाहिने हाथ से ही ऑफब्रेक गेंदबाजी करते हैं. घरेलू क्रिकेट में वह मुंबई की तरफ से शिरकत करते हैं.

CSK ने 30 लाख रुपये में किया है साइन

चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) ने इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2025 के बचे हुए सीजन के लिए चोटिल कप्तान रुतुराज गायकवाड़ की जगह 17 वर्षीय बल्लेबाज आयुष म्हात्रे को टीम में शामिल किया है. आईपीएल की ओर से जारी एक मीडिया बयान में कहा गया, "चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) ने चोटिल रुतुराज गायकवाड़ की जगह आयुष म्हात्रे को चुना है." उन्हें CSK ने 30 लाख रुपये में साइन किया है. म्हात्रे ने मुंबई के लिए नौ प्रथम श्रेणी मैच और सात लिस्ट-ए गेम खेले हैं और 962 रन बनाए हैं.

नौ प्रथम श्रेणी मैचों में, उन्होंने 16 पारियों में 31.50 की औसत से 504 रन बनाए हैं, जिसमें दो शतक और एक अर्धशतक शामिल हैं. उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 176 है. सात लिस्ट-ए मैचों में उन्होंने 65.42 की औसत से 458 रन बनाए हैं, जिसमें दो शतक और एक अर्धशतक शामिल हैं, तथा उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 181 रहा है.

भारत के लिए एसीसी अंडर-19 एशिया कप में, म्हात्रे ने पांच मैचों में 44.00 की औसत से दो अर्धशतकों की मदद से 176 रन बनाए. इस वर्ष मुंबई के लिए अपने पहले पूर्ण रणजी ट्रॉफी सत्र में, उन्होंने आठ मैचों और 14 पारियों में 33.64 की औसत से 471 रन बनाए, जिसमें दो शतक और एक अर्धशतक शामिल हैं.