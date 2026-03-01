विज्ञापन
विशेष लिंक

IND vs WI: 'इतिहास खुद को दोहरा सकता है', भारत-वेस्टइंडीज मैच से पहले हेड कोच डैरेन सैमी का बयान हो रहा वायरल

Daren Sammy on India vs West Indies T20 World Cup 2026: सैमी ने याद दिलाया कि 2016 में भी वेस्टइंडीज़ ने भारत को बड़े मंच पर हराया था. उनका मानना है कि इस बार भी उनकी टीम वैसा ही प्रदर्शन दोहरा सकती है.

Read Time: 4 mins
Share
IND vs WI: 'इतिहास खुद को दोहरा सकता है', भारत-वेस्टइंडीज मैच से पहले हेड कोच डैरेन सैमी का बयान हो रहा वायरल
Daren Sammy on India vs West Indies T20 World Cup 2026:

Daren Sammy on India vs West Indies T20 World Cup 2026: कोलकाता में भारत के खिलाफ़ टी20 वर्ल्ड कप सुपर 8 मुकाबले से पहले वेस्टइंडीज़ के हेड कोच डैरेन सैमी ने इस मैच को ‘डेविड और गोलियथ' जैसी टक्कर बताया. उन्होंने कहा कि भले ही भारत फैंस की पसंदीदा टीम है और उसे घरेलू समर्थन मिलेगा, लेकिन इतिहास खुद को दोहरा सकता है. सैमी ने याद दिलाया कि 2016 में भी वेस्टइंडीज़ ने भारत को बड़े मंच पर हराया था. उनका मानना है कि इस बार भी उनकी टीम वैसा ही प्रदर्शन दोहरा सकती है. उन्होंने कहा कि टूर्नामेंट जीतने के लिए किसी न किसी चरण में भारत को हराना जरूरी है और उनके लिए यह मौका अब सामने है.

2016 की यादें: जब वेस्टइंडीज ने पलटा था खेल

टी20 वर्ल्ड कप 2016 के सेमीफाइनल में भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाफ मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में वेस्टइंडीज़ ने 193 रन का लक्ष्य हासिल कर सबको चौंका दिया था. उस मैच में लेंडल सिमंस, जॉनसन चार्ल्स और आंद्रे रसेल की पारियों ने मैच का रुख बदल दिया था, जबकि विराट कोहली की शानदार बल्लेबाज़ी भी टीम को जीत नहीं दिला सकी थी. फाइनल में इंग्लैंड के खिलाफ कार्लोस ब्रेथवेट ने बेन स्टोक्स की लगातार चार गेंदों पर छक्के लगाकर वेस्टइंडीज़ को दूसरी बार टी20 वर्ल्ड कप चैंपियन बनाया था. यह मुकाबला कोलकाता के ईडन गार्डन्स में खेला गया था.

‘80 हजार दर्शक और 1.4 अरब समर्थक'

सैमी ने कहा कि कोलकाता में भारी भीड़ के सामने खेलना चुनौतीपूर्ण होगा. उनका मानना है कि स्टेडियम में हजारों दर्शक और देशभर से करोड़ों लोग भारत का समर्थन करेंगे, जिससे मुकाबला और रोमांचक बनेगा. फिर भी उन्होंने दोहराया कि 2016 में भी उनकी टीम ने दबाव में बेहतरीन प्रदर्शन किया था.

साउथ अफ्रीका के खिलाफ वापसी से मिला आत्मविश्वास - सैमी

वेस्टइंडीज़ ने हाल ही में दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट टीम के खिलाफ 83/7 की मुश्किल स्थिति से उबरकर 176/8 का स्कोर बनाया था. इस पारी में निचले क्रम के बल्लेबाज़ों ने अहम योगदान दिया, जिससे टीम की बल्लेबाज़ी गहराई का पता चला. सैमी ने इसे टीम के आत्मविश्वास के लिए अहम बताया.

हेटमायर की फॉर्म पर भरोसा, लेकिन टीम गेम पर जोर

सैमी ने शिमरॉन हेटमायर की तारीफ करते हुए कहा कि वह इस समय बेहद रिलैक्स और फोकस्ड नजर आ रहे हैं. उन्होंने टूर्नामेंट में लगातार अच्छी पारियां खेली हैं और टीम को मजबूती दी है. हालांकि सैमी ने साफ किया कि टीम किसी एक खिलाड़ी पर निर्भर नहीं है और सामूहिक प्रदर्शन ही उनकी ताकत है.

सबसे कठिन 'चुनौती' नहीं, एक और बड़ा मौका

सैमी ने इस मैच को अपने करियर की सबसे कठिन चुनौती मानने से इनकार किया. उन्होंने कहा कि एक कोच के तौर पर पिछला साल उनके लिए ज्यादा चुनौतीपूर्ण रहा है. उनके अनुसार, यह मुकाबला नॉकआउट जैसा है—जीतने पर आगे बढ़ने का मौका और हारने पर ‘क्या होता अगर' जैसे सवाल.

उन्होंने अंत में कहा कि टीम ने अच्छी तैयारी की है और अब सब कुछ मैदान पर प्रदर्शन पर निर्भर करेगा. खिलाड़ियों का माइंडसेट सकारात्मक है और वे बड़े मुकाबले के लिए तैयार हैं.

संभावित टीमें

भारत: संजू सैमसन (विकेटकीपर), अभिषेक शर्मा, ईशान किशन, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, अर्शदीप सिंह, वरुण चक्रवर्ती, जसप्रीत बुमराह, रिंकू सिंह, वाशिंगटन सुंदर, मोहम्मद सिराज, कुलदीप यादव

वेस्टइंडीज: ब्रैंडन किंग, शाई होप (विकेटकीपर), शिमरॉन हेटमायर, रोवमैन पॉवेल, रोस्टन चेस, शेरफेन रदरफोर्ड, रोमारियो शेफर्ड, जेसन होल्डर, मैथ्यू फोर्ड, गुडाकेश मोटी, शमर जोसेफ, जॉनसन चार्ल्स, अकील होसेन, जेडन सील्स, क्वेंटिन सैम्पसन

अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या 2016 की कहानी दोहराई जाती है या भारत पुराने घाव का बदला लेने में सफल होता है.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
India, West Indies, T20 World Cup 2026, Cricket
Get App for Better Experience
Install Now