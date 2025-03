IND vs NZ: विराट कोहली ने कप्तान रोहित शर्मा को दिया 'ज्ञान' और अगले ही ओवर में मिला विकेट, Video

Virat Kohli, Rohit Sharma: दुबई में खेले जा रहे चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल मैच (India vs New Zealand Champions Trophy 2025 Final) में न्यूजीलैंड की बल्लेबाजी के दौरान एक खास बात देखने को मिली, जब कप्तान रोहित शर्मा (Rohit Shamra) को पूर्व कप्तान विराट कोहली (Virat Kohli) ने फील्डिंग पोजीशन को लेकर सुझाव देते हुए नजर आए हैं .दरअसल, रचिन रविंद्र और विल यंग ने पहले विकेट के लिए 57 रन की साझेदारी की. दोनों जिस अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि कीवी टीम बड़ा स्कोर करने में सफल होगी. ऐसे में कप्तान रोहित की मदद करने के लिए पूर्व कप्तान विराट कोहली सामने आए.

हुआ ये कि सातवें ओवर के दौरान जब विल यंग और रचिन रविंद्र जमकर खेल रहे थे तब उस समय कोहली, रोहित के पास गए और फील्डिंग पोजीशन को लेकर सुझाव देते नजर आए. कोहली की बात मानकर रोहित ने उनके सुझाव पर काम किया. इसके बाद अगले ओवर में भारत को विल यंग के रूप में विकेट मिल गया.

हालांकि विल यंग कैच आउट नहीं हुए बल्कि LBW आउट हुए लेकिन कोहली के द्वारा कही गई बात को मानकर रोहित ने फील्डिंग पोजिशन में तब्दीली की थी. जिसे देखकर विल यंग दबाव में आ गए थे. बता दें कि न्यूजीलैंड की पारी के आठवें ओवर में विल यंग को मिस्ट्री स्पिनर वरुण चक्रवर्ती ने LBW आउट कर भारत को पहली सफलता दिलाई थी.

जब विल यंग आउट हुए तो रोहित ने कोहली को भी गले से लगाया. सोशल मीडिया पर यह वीडियो खूब वायरल हो रहा है. बता दें कि इससे पहले कीवी टीम के कप्तान सेंटनर ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया था. न्यूजीलैंड के लिए रचिन रविंद्र ने 37, विल यंग ने 15 और केव विलियमसन केवल 11 रन ही बना सके. भारतीय स्पिनरों ने कमाल की गेंदबाजी कर न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों को खूब परेशन किया है.

