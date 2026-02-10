'हमने अपने लिए नहीं,' मोहसिन नकवी ने टी-20 वर्ल्ड कप में यू-टर्न लेने पर दी सफाई, ऐसे खुद की इज्जत बचाते दिखे, Video

Mohsin Naqvi video Viral, IND vs PAK: पाकिस्तान 15 फरवरी को T20 वर्ल्ड कप के ग्रुप मैच में भारत के खिलाफ खेलने वाला है, क्योंकि उसने मैच का बॉयकॉट करने के अपने फैसले पर यू-टर्न ले लिया है. पाकिस्तान सरकार ने पहले बांग्लादेश के साथ भाईचारा दिखाते हुए अपनी टीम को भारत के खिलाफ मैदान में उतरने से रोक दिया था. हालांकि, सोमवार को यू-टर्न ऑफिशियल होने से पहले पाकिस्तान, बांग्लादेश, ICC और UAE और श्रीलंका समेत दूसरे देशों के बोर्ड के बीच कई बातचीत का दौर चला. जिसके बाद आखिरकार भारत-पाक मैच को लेकर फैसला हो पाया.

वहीं, ऑफिशियल अनाउंसमेंट से ठीक पहले, मोहसिन नकवी का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो भारत-पाकिस्ताम मैच को लेकर बात करते हुए नजर आए. दरअसल, नकवी पाकिस्तान सुपर लीग (PSL) की प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए थे, जहां उनसे "बॉयकॉट" के रुख के बारे में सवाल किए गए.

इंटरव्यू में में खुद को बचाते नजर आए मोहसिन नकवी

प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म होने के बाद, नकवी का सामना एक इंटरव्यू लेने वाले से हुआ, जो पाकिस्तान के रुख के बारे में "अंदर की जानकारी" मांग रहा था. तभी नकवी ने होने वाले यू-टर्न को लगभग कन्फर्म कर दिया. दरअसल, जब उनसे पूछा गया कि क्या आईसीसी के साथ बातचीत के दौरान पाकिस्तान को अपने लिए कोई छूट मिली है, तो नकवी ने जवाब दिया, "अपने लिए कुछ नहीं किया, हमने सब बांग्लादेश के लिए किया."

इंटरव्यू में क्या बोले मोहसिन नकवी

मोहसिन नकवी: "बस अब थोड़ी देर में फैसला हो जाएगा"

इंटरव्यू लेने वाला: "अच्छी खबर आ रही है?"

मोहसिन नकवी: "हम तो हर वक्त अच्छी खबर ही देते हैं"

मोहसिन नकवी इसके बाद कहते हैं. "आपने बांग्लादेश का स्टेटमेंट देखा होगा, बांग्लादेश ने रिक्वेस्ट की है पाकिस्तान से कि हम मैच खेलें. पक्का, उनका सारा मामला तय हुआ है, तभी उन्होंने यह रिक्वेस्ट की है. साफ है, उनके मसले सुलझ गए हैं."

इंटरव्यू लेने वाला: "हमने अपनी कुछ बात मनवाई है उनसे?"

मोहसिन नकवी: "हमने बांग्लादेश के लिए स्टैंड लिया था, उनकी बात थी. हमने अपने लिए कुछ नहीं किया।"

हफ़्तों से चल रहे इस ड्रामे के ऑफिशियली खत्म होने के बाद आईसीसी ने भी एक रिलीज़ जारी की. बयान में आईसीसी ने कहा, "यह सहमति बनी कि सभी सदस्य ICC इवेंट्स में हिस्सा लेने की शर्तों के अनुसार अपने कमिटमेंट का सम्मान करेंगे और यह पक्का करने के लिए वह सब कुछ करेंगे जो आईसीसी T20 वर्ल्ड कप का चल रहा एडिशन सफल हो."