Watch: कोहली ने संजू से धड़कन चेक करने के लिए कहा, तो चिंता में डूबे फैंस, वीडियो हुआ वायरल

रविवार को इंडियन प्रीमियर लीग (IPL 2025) में राजस्थान के खिलाफ (RR vs RCB) नाबाद अर्द्धशतक जड़कर इतिहासपुरुष बनने वाले पूर्व कप्तान विराट कोहली (Virat Kohli) के करोड़ों चाहने वाले तब चिंता में डूब गए, जब बैटिंग के दौरान उन्होंने विकेटकीपिंग कर रहे संजू सैमसन से धड़कन चेक करने के लिए कहा. रविवार को सवाई मानसिंह स्टेडियम में बैटिंग के लिए हालात बहुत ही ज्यादा मुश्किल थे. गर्मी और उमस दोनों ही काफी प्रचंड थी. अपनी इस पारी के लिए कोहली ने 24 सिंगल लिए, तो तीन बार डबल्स भी लिए. इसके अलावा कोहली ने चार चौके और दो छक्के भी लगाए. विराट ने इस नाबाद अर्द्धशतक के साथ ही टी20 फॉर्मेट में अपना सौवां अर्द्धशतक भी पूरा किया. वह यह कारनामा करने वाले भारत के इकलौते और दुनिया के सिर्फ दूसरे बल्लेबाज बन गए. बहरहाल, हार्टबीट को चेक कराने वाली घटना तब घटी, जब कोहली 40 गेंदों पर 54 रन बनाकर बैटिंग कर रहे थे. इसी दौरान कोहली ने खुद को असहज महसूस किया और उन्होंने सैमसन ने उनकी हार्टबीट चेक करने को कहा. जब संजू ने इसकी पुष्टि की, तो कोहली ने अंपायर की तरफ इशारा करके कहा कि वह सही हैं.

