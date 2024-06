"इसके बाद भी अमेरिकियों में दिलचस्पी ...", ऋषभ पंत के लैप विनिंग सिक्स को लेकर वसीम जाफर के रिएक्शन ने लूटी महफिल

Wasim Jaffer on Rishabh Pant: टी-20 वर्ल्ड कप (T20 World Cup 2024) में आयरलैंड के खिलाफ भारतीय टीम को 8 विकेट से शानदार जीत मिली. भारत की ओर से ऋषभ पंत ने कमाल की पारी खेली और 26 गेंद पर 36 रन बनाकर नाबाद रहे. पंत ने 3 चौके औऱ 2 छक्के लगाए. वहीं, ऋषभ ने विनिंग छक्का लगाकर भारत को जीत दिलाई. दरअसल, पंत ने रिवर्स लैप शॉट मारकर छक्का लगाया जिसे देखकर पूरी दुनिया दंग रह गई. ऋषभ ने बैरी मैक्कार्थी की गेंद पर यह कमाल का शॉट मारा जिसकी चर्चा हो रही है. पंत के इस सिक्सर ने फैन्स का दिल जीता ही बल्कि वसीम जाफर का भी दिल जीत लिया. जाफऱ ने सोशल मीडिया पर इसको लेकर रिएक्ट किया है, जिसपर फैन्स के खूब सारे कमेंट आ रहे हैं. जाफऱ ने अपने पोस्ट में खास अपील भी कर डाली है. (Watch: Rishabh Pant reverse-laps six to win match)

वसीम जाफर ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट शेयर किया और लिखा, "ऋषभ पंत की तरफ से लगाए गए रिवर्स लैप विनिंग सिक्स की क्लिप को टाइम्स स्क्वायर में चलाइए. यदि ये अमेरिका के लोगों में क्रिकेट में दिलचस्पी नहीं लाता है, तो फिर और कुछ भी नहीं लाएगा."

Take a clip of that reverse lap winning six by @RishabhPant17 and play it in the Times Square. If that doesn't get Americans into cricket, nothing will. #INDvIRE #T20WorldCup