तेंदुलकर नहीं बल्कि इन तीन बल्लेबाजों के खिलाफ गेंदबाजी करने से डर लगता था, वसीम अकरम ने बताया

Wasim Akram Picks dangerous batsmen in 90s era: पाकिस्तान के पूर्व दिग्गज गेंदबाज वसीम अकरम ने ऐसे तीन बल्लेबाजों के नाम बताएं है जिनके खिलाफ गेंदबाजी करने से डर लगता था.अपने करियर में वसीम अकरम ने कई महान बल्लेबाजों के खिलाफ गेंदबाजी की और उन्हें आउट करने में भी सफल रहे. वसीम अकरम को दुनिया का सबसे खतरनाक गेंदबाज माना जाता था. वसीम ने सचिन तेंदुलकर, रिकी पोंटिंग, जैक कैलिस जैसे बल्लेबाजों के खिलाफ गेंदबाजी की और उन्हें आउट करने में सफलता भी हासिस की. लेकिन अपने करियर के दौरान उन्होंने तीन ऐसे बल्लेबाजों का सामना किया था जिनकी बल्लेबाजी से वो काफी परेशान हो जाया करते थे. टेन स्पोर्ट्स के साथ बात करते हुए 'स्विंग ऑफ सुल्तान' ने उन तीन गेंदबाजों के बारे में खुलासा किया है. वसीम अकरम ने सनथ जयसूर्या, एडम गिलक्रिस्ट और रोमेश कालूविथराना (Wasim Akram on Adam Gilchrist , Wasim Akram on Romesh Kaluwitharana, Wasim Akram on Travis Head) को सबसे विस्फोटक बल्लेबाज के तौर पर रैंक किया है उन्हें दुनिया का सबसे नायाब बल्लेबाज करार दिया है.

इन तीनों बल्लेबाजों के बारे में बात करते हुए अकरम ने कहा कि, "ये ऐसे बल्लेबाज थे तो अच्छी गेंदों को भी सीमा रेखा के बाहर भेजने में सक्षम थे. वो आपके अच्छी गेंद पर भी बाउंड्री मारते थे जिसके बाद आप यह सोचने लगते थे कि अब उन्हें कौन सी गेंद की जाए. जयसूर्या, गिलक्रिस्ट और कालूविथराना इसी तरह से बल्लेबाज थे. वो आपके ओवर में एक बाउंड्री तो जरूर लगा देते थे वो भी अच्छी गेंद पर.. ये सभी खतरनाक थे."

वहीं, वसीम अकरम ने वर्तमान क्रिकेट में उस तरह के बल्लेबाज के तौर पर ट्रेविस हेड का नाम लिया है. वसीम ने कहा कि, "इस जमाने में ट्रेविस हेड उसी तरह के बल्लेबाज हैं जो आपकी अच्छी गेंदों पर चौके और छक्के लगा सकते हैं, आप देखिए अफगानिस्तान के खिलाफ मैच में कैच छूटा लेकिन अगली ही गेंद पर उसने बाउंड्री लगा दी. उनकी बल्लेबाजी देखकर मजा आता है. आप ट्रेविस हेड के इरादे को समझिए.. वो बिल्कुल पॉजिटिव माइंड के साथ खेलते हैं. हेड को पता है कि वो क्रीज पर क्या करने आए हैं. ऐसे बल्लेबाज बहुत खतरनाक होते हैं"

बता दें कि ऑस्ट्रेलिया और अफगानिस्तान के बीच मैच बारिश की वजह से रद्द हो गया जिसके कारण ऑस्ट्रेलियाई टीम सेमीफाइनल में पहुंचने में सफल हो गई . मैच में ट्रेविस हेड ने धुआंधार अंदाज में बल्लेबाजी, हेड ने 40 गेंद पर 59 रन की नाबाद पारी खेली.