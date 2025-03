'नाम भी नहीं लेना चाहता...', वसीम अकरम का फूटा गुस्सा, अपनी काबिलियत पर सवाल उठाये जाने पर दे दिया बड़ा बयान

Wasim Akram Angry on Question over his Legeacy in Pakistan Cricket: आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में पाकिस्तान की टीम एक भी मैच जीतने में नाकाम रही. घरेलू मैदान पर न्यूजीलैंड से हारने के बाद, टीम को दुबई में भारत से भी शिकस्त मिली. वहीं, बांग्लादेश के खिलाफ उनका आखिरी मुकाबला बारिश के कारण रद्द हो गया. मेजबान होने के बावजूद पाकिस्तान अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाया. पूर्व क्रिकेटर मोहम्मद हफीज (Mohammad Hafeez on Wasim Akram) ने इस प्रदर्शन की आलोचना करते हुए 1990 के दशक के खिलाड़ियों की विरासत पर सवाल उठाए.

उन्होंने कहा कि उस दौर की टीम में कई दिग्गज खिलाड़ी थे, लेकिन वे कोई बड़ा आईसीसी टूर्नामेंट नहीं जीत सके. हफीज ने यह भी कहा कि 1996, 1999 और 2003 के टूर्नामेंट में पाकिस्तान की टीम ट्रॉफी नहीं जीत पाई, हालांकि 1999 में फाइनल तक पहुंची थी, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हार गई थी.

हफीज की इस टिप्पणी पर पूर्व तेज गेंदबाज वसीम अकरम ने नाराजगी जताई. उन्होंने कहा कि वह इस बहस में नहीं पड़ना चाहते और इस मुद्दे पर ज्यादा प्रतिक्रिया नहीं देंगे. इसके अलावा, वकार यूनिस ने भी हफीज के बयान पर जवाब देते हुए 1990 के दशक के गेंदबाजों की उपलब्धियों को याद दिलाया.

“90's KA LONDA” Test - 191

ODI's - 618

Wkts - 1705

Runs - 8594

5wkts - 66

10wkts - 10#NotBad @wasimakramlive #GoodOldDays♥️ pic.twitter.com/09VaeKbycJ — Waqar Younis (@waqyounis99) March 6, 2025

इस पूरे विवाद ने पाकिस्तान क्रिकेट में पुराने और नए खिलाड़ियों के बीच बहस को जन्म दे दिया है, जहां पूर्व और मौजूदा खिलाड़ियों की विरासत को लेकर चर्चा हो रही है.