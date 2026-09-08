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अफगानिस्तान के खिलाफ टी20 सीरीज के लिए इस भारतीय स्टार खिलाड़ी ने पास किया फिटनेस टेस्ट

अफगानिस्तान के खिलाफ T20I सीरीज 13 सितंबर से शुरू होगी. इसके तीनों मुकाबले 13, 15 और 17 सितंबर को नई दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेले जाएंगे.

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अफगानिस्तान के खिलाफ टी20 सीरीज के लिए इस भारतीय स्टार खिलाड़ी ने पास किया फिटनेस टेस्ट
अफगानिस्तान के खिलाफ T20I सीरीज 13 सितंबर से शुरू होगी.

अफगानिस्तान के खिलाफ T20I सीरीज से पहले बड़ा अपडेट सामने आया है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अब  खेलने के लिए वॉशिंगटन सुंदर को फिट घोषित कर दिया गया है और वो अब 13 सितंबर से शुरू होगी. इसके तीनों मुकाबले 13, 15 और 17 सितंबर को नई दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेले जाएंगे.

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