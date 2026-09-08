अफगानिस्तान के खिलाफ टी20 सीरीज के लिए इस भारतीय स्टार खिलाड़ी ने पास किया फिटनेस टेस्ट

अफगानिस्तान के खिलाफ T20I सीरीज 13 सितंबर से शुरू होगी.
अफगानिस्तान के खिलाफ T20I सीरीज से पहले बड़ा अपडेट सामने आया है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अब खेलने के लिए वॉशिंगटन सुंदर को फिट घोषित कर दिया गया है और वो अब 13 सितंबर से शुरू होगी. इसके तीनों मुकाबले 13, 15 और 17 सितंबर को नई दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेले जाएंगे.
Washington Sundar obtaining full fitness is the worst thing happened today. He plays all three formats, almost everytime without doing anything. He gets injured in every second match without doing much of batting or bowling.— Akshat (@Cricketmythos) September 8, 2026
He is mighty effective in Test cricket but his utility… pic.twitter.com/bfvew3cVdS
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India, Afghanistan, Cricket, Washington Sundar