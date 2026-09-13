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भारत-अफगानिस्तान पहला टी20: कायम है रोहित शर्मा का जलवा, टी20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले टॉप-5 बल्लेबाज

भारत और अफगानिस्तान के बीच पहले टी20 मैच से पहले जानिए टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले दुनिया के टॉप-5 बल्लेबाज कौन हैं.

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भारत-अफगानिस्तान पहला टी20: कायम है रोहित शर्मा का जलवा, टी20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले टॉप-5 बल्लेबाज
टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले दुनिया के टॉप-5 बल्लेबाज

भारत और अफगानिस्तान के बीच आज अरुण जेटली स्टेडियम में टी20 सीरीज का पहला मैच खेला जाना है. भारत और अफगानिस्तान के बीच साल 2010 से अब तक कुल 9 टी20 मैच खेले गए हैं, जिसमें 7 मैच टीम इंडिया ने जीते. इनके अलावा, 1 मुकाबला टाई रहा, जिसे भारत ने सुपर ओवर में अपने नाम किया, जबकि एक अन्य मैच बेनतीजा रहा. दोनों टीमों के बीच होने वाले इस मैच में कई युवा और अनुभवी खिलाड़ियों पर नजर रहेगी, लेकिन टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट की बात करें तो एक रिकॉर्ड ऐसा है, जिस पर अब भी भारत के पूर्व कप्तान रोहित शर्मा का दबदबा कायम है.

टी20 विश्व कप 2024 के बाद रोहित शर्मा इस फॉर्मेट से संन्यास ले चुके हैं, लेकिन उनके नाम दर्ज रिकॉर्ड आज भी बल्लेबाजों के लिए बड़ी चुनौती बने हुए हैं. रोहित टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में 200 से ज्यादा छक्के लगाने वाले दुनिया के चुनिंदा बल्लेबाजों में शामिल हैं और सबसे ज्यादा छक्के जड़ने वालों की सूची में दूसरे स्थान पर मौजूद हैं.

भारत-अफगानिस्तान मुकाबले के दौरान भले ही रोहित मैदान पर नजर नहीं आएंगे, लेकिन उनके छक्कों का रिकॉर्ड चर्चा में जरूर रहेगा. सूर्यकुमार यादव ऐसे बल्लेबाज हैं, जो इस सूची में शामिल हैं और भविष्य में रोहित के आंकड़े के करीब पहुंचने की क्षमता रखते हैं, लेकिन वो मौजूदा सीरीज का हिस्सा नहीं हैं.

टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में बड़े शॉट खेलने की कला ने आज कई बल्लेबाजों को अलग पहचान दिलाई है. ऑस्ट्रिया के करणवीर सिंह इस सूची में पहले स्थान पर हैं, जबकि भारत के रोहित शर्मा दूसरे नंबर पर काबिज हैं. यूएई के मोहम्मद वसीम तीसरे, सूर्यकुमार यादव चौथे और इंग्लैंड के जोस बटलर पांचवें स्थान पर हैं.

रैंकखिलाड़ीदेशछक्के
1करणवीर सिंहऑस्ट्रिया207+
2रोहित शर्माभारत205
3मोहम्मद वसीमयूएई196+
4सूर्यकुमार यादवभारत179+
5जोस बटलरइंग्लैंड174

भारत और अफगानिस्तान के बीच मुकाबला भले ही नई सीरीज की शुरुआत हो, लेकिन टी20 क्रिकेट के रिकॉर्ड बुक में रोहित शर्मा का नाम अब भी सबसे बड़े सिक्स हिटर्स में शुमार है.

भारतीय टीम: श्रेयस अय्यर (कप्तान), तिलक वर्मा (उपकप्तान), अभिषेक शर्मा, अर्शदीप सिंह, जसप्रीत बुमराह, शिवम दुबे, ईशान किशन (विकेटकीपर), नितीश कुमार रेड्डी, अक्षर पटेल, रवि बिश्नोई, संजू सैमसन (विकेटकीपर), वैभव सूर्यवंशी, वरुण चक्रवर्ती, वॉशिंगटन सुंदर, यश ठाकुर

अफगानिस्तान की टीम: इब्राहिम जादरान (कप्तान), अब्दुल्ला अहमदजई, अजमतुल्लाह उमरजई, दरवेश रसूली, फजलहक फारूकी, गुलबदीन नायब, मोहम्मद नबी, मुजीब उर रहमान, नांगेयालिया खरोटे, नवीन-उल-हक, नूर अहमद, नूर उल रहमान (विकेटकीपर), रहमानुल्लाह गुरबाज (विकेटकीपर), राशिद खान और सेदिकुल्लाह अटल

(IANS इनपुट के साथ)

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