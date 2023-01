Virat Kohli: तेंदुलकर से आगे निकल जाएंगे विराट': पूर्व WWE चैंपियन ने विराट कोहली की जमकर की तारीफ 

Virat Kohli

WWE champion Drew McIntyre On Virat Kohli: पूर्व WWE चैंपियन ने विराट कोहली (Virat Kohli) की जमकर तारीफ की. पूर्व WWE चैंपियन ड्रू मैकइंटायर ने विराट कोहली (Drew McIntyre On Virat Kohli) की जमकर तारीफ की और कहा कि संभावना है कि वह सचिन तेंदुलकर (Virat Break Sachin Tendulkar Record) का रिकॉर्ड तोड़ देंगे.'निश्चित रूप से वह तेंदुलकर से आगे निकल जाएंगे' भारतीय क्रिकेट टीम के बल्लेबाज विराट कोहली (Virat Kohli Century) के पहले से ही दुनिया भर में लाखों प्रशंसक हैं और ऐसा लगता है कि उन्हें पूर्व WWE चैंपियन ड्रू मैकइंटायर (Drew McIntyre ) के रूप में एक और प्रशंसक मिल गया है. स्कॉटिश पेशेवर पहलवान ने शानदार फॉर्म जारी रखने के लिए श्रीलंका के खिलाफ शतक लगाने के बाद कोहली की प्रशंसा करने के लिए ट्विटर का सहारा लिया. उन्होंने कहा, ''उनके मानक से भी आज की पारी पागलपन भरी थी. विराट कोहली एक अलग नस्ल के हैं. निश्चित रूप से वह तेंदुलकर से आगे निकल जाएंगे और 50 एकदिवसीय टन तक पहुंच जाएंगे?” विराट कोहली और सचिन तेंदुलकर (Virat Kohli vs Sachin Record) के बीच तुलना कोई नई बात नहीं है और कोहली के वनडे में 50वें शतक की ओर बढ़ते हुए मैकइंटायर ने कहा कि सचिन का वनडे रिकॉर्ड (Sachin one day record) निश्चित रूप से टूट जाएगा.