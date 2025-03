VIDEO: टॉम लैथम के आउट होते ही बीच मैदान में नाचने लगे विराट कोहली, वीडियो सोशल मीडिया पर मचा रहा है तहलका

Virat Kohli danced after Tom Latham was out: आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का रोमांच क्रिकेट प्रेमियों के सिर चढ़कर बोल रहा है. प्रतिष्ठित टूर्नामेंट का फाइनल मुकाबला भारत और न्यूजीलैंड के बीच दुबई में खेला जा रहा है. जहां टीम इंडिया जबर्दस्त प्रदर्शन कर रही है. मैच के दौरान का एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है. जिसमें विराट कोहली मैदान में डांस करते हुए नजर आ रहे हैं. कोहली के इस वीडियो को फैंस काफी पसंद भी कर रहे हैं और कमेंट कर अपना विचार साझा कर रहे हैं, जो कुछ इस प्रकार है-

@ishi_178 नाम की एक फैन ने अपना विचार साझा करते हुए लिखा है, 'विराट कोहली अपने कुछ डांस मूव्स दिखाते हुए.'

Virat Kohli showing some dance moves..😂♥️ pic.twitter.com/2wromR70Ra — 𝗶𝘀𝗵𝗶.❤️ (@ishi_178) March 9, 2025

@IamAnishG20 नाम के क्रिकेट प्रेमी ने कोहली का वीडियो साझा करते हुए लिखा है, 'लैथम के विकेट के बाद विराट नाचते हुए.'

@Rohityatra नाम के शख्स ने लिखा है, 'टॉम लैथम के आउट होने के बाद #ViratKohli का डांस.'

लैथम के आउट होने के बाद कोहली के खुशी का नहीं रहा ठिकाना

फैंस को खुश कर देने वाले विराट कोहली का यह डांस वीडियो भारतीय गेंदबाजी के दौरान 24वें ओवर में देखने को मिला. टीम इंडिया की तरफ से यह ओवर रवींद्र जडेजा डाल रहे थे. जडेजा के इस ओवर की दूसरी गेंद को टॉम लैथम समझ नहीं पाए. नतीजन उन्हें एलबीडब्ल्यू होते हुए पवेलियन का रुख करना पड़ा. जिसके बाद विराट कोहली मैदान में झूमते हुए नजर आए.

फाइनल में केवल 14 रन ही बना पाए लैथम

न्यूजीलैंड की टीम को फाइनल मुकाबले में टॉम लैथम से काफी उम्मीदें थी. मगर वह उन उम्मीदों पर कुछ खास खरे नहीं उतर पाए. मैच के दौरान उन्होंने पांचवें क्रम पर बल्लेबाजी करते हुए कुल 30 गेंदों का सामना किया. इस बीच 46.67 की स्ट्राइक रेट से केवल 14 रन ही बना पाए. मैच के दौरान जडेजा ने उन्हें पवेलियन का रास्ता दिखाया.

