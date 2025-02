IND vs PAK: "ईमानदारी से कहूं तो मैं..." विराट कोहली ने पाकिस्तान के खिलाफ रिकॉर्ड शतक लगाने के बाद कह दी ये दिल की बात

Virat Kohli on His Century vs Pakistan Champions Trophy 2025: 'रन मशीन' के नाम से मशहूर विराट कोहली (Virat Kohli Century vs Pakistan in Champions Trophy) ने पाकिस्तान के खिलाफ चैंपियंस ट्रॉफी में शानदार शतक लगाकर बता दिया कि उन्हें क्यों विश्व का सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज माना जाता है. विराट जो काफी समय से आउट ऑफ फॉर्म चल रहे थे. उन्होंने अपनी लय पाकिस्तान के खिलाफ दुबई में खेले गए लीग मैच में वापस पाई. विराट ने इस मैच में 111 गेंदों पर नाबाद 100 रन बनाए. पारी के दौरान विराट ने 7 चौके लगाए. विराट की इस पारी की बदौलत भारत ने पाकिस्तान को छह विकेट से हरा दिया है.

पाकिस्तान के खिलाफ शतकीय पारी पर विराट कोहली ने कहा

"ईमानदारी से कहूं तो, क्वालीफिकेशन को पक्का करने के लिए एक महत्वपूर्ण खेल में इस तरह से बल्लेबाजी करने में सफल होना अच्छा लगता है. एक ऐसे खेल में योगदान देना अच्छा लगता है जिसमें हमने रोहित (Virat kohli Statement on Rohit Sharma) को जल्दी खो दिया, पिछले गेम में हमने जो सीखा था उसे समझना था. मेरा काम स्पिनरों के खिलाफ बीच के ओवरों को बहुत अधिक जोखिम लिए बिना नियंत्रित करना था, अंत में श्रेयस ने तेजी दिखाई और मैंने कुछ बाउंड्री भी लगाईं. इसने मुझे अपना सामान्य वनडे गेम खेलने की अनुमति दी."

"मुझे अपने खेल की अच्छी समझ है, यह बाहरी शोर को दूर रखने, अपने स्थान पर रहने और अपने ऊर्जा स्तर और विचारों का ख्याल रखने के बारे में है. उम्मीदों में बह जाना बहुत आसान है. मेरा काम वर्तमान में रहना और टीम के लिए काम करना है. मेरा खुद के लिए यही सोच है की हर गेंद पर अपना 100% देना है, और फिर भगवान अंततः आपको इनाम देते हैं. स्पष्टता होना महत्वपूर्ण है, यह समझना महत्वपूर्ण था कि जब गेंद में गति हो तो आपको रन बनाने की आवश्यकता होती है, नहीं तो स्पिनर चीजों को नियंत्रित कर सकते हैं.

शुभमन ने शाहीन (Virat Kohli On Shubman Gill v Shaheen Afridi) के खिलाफ अच्छा प्रदर्शन किया, उनका सामना किया. यही कारण है कि वह दुनिया का नंबर एक बल्लेबाज है. पावरप्ले में 60-70 रन बनाना जरूरी था, नहीं तो हम हमेशा गेम का पीछा करते रहते. और श्रेयस नंबर 4 पर वाकई अपनी भूमिका निभा रहे हैं. भारत में अच्छा प्रदर्शन किया और अब यहां भी अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं. (एक सप्ताह की छुट्टी पर) ईमानदारी से कहूं तो 36 साल की उम्र में यह वाकई अच्छा लगता है. मैं कुछ दिनों के लिए आराम करूंगा क्योंकि हर गेम में इस तरह का प्रयास करने के लिए मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ती है.