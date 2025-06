RCB Victory Celebration: चिन्नास्वामी स्टेडियम से विराट कोहली ने फैंस को दिया खास संदेश

Virat Kohli Statement in Victory Celebration at Chinnaswamy Stadium: इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) में अपनी टीम की पहली खिताबी जीत के बाद, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली ने विजेता कप्तान रजत पाटीदार और फ्रेंचाइजी के वफादार प्रशंसकों की सराहना की. विराट बुधवार को एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में कर्नाटक राज्य क्रिकेट संघ (केएससीए) द्वारा आयोजित आरसीबी टीम के सम्मान समारोह के दौरान बोल रहे थे. समारोह के दौरान बोलते हुए, विराट ने कहा, "यह अब ई साला कप नाम दे (इस साल कप हमारा होगा) नहीं है, बल्कि ई साला कप नाम दू (इस साल कप हमारा है) है. यह आपके लिए है, प्रशंसकों के लिए, इस खूबसूरत शहर के लिए, जिसने इन 18 सालों में हर मुश्किल समय में हमारा साथ दिया है. मैंने इस दुनिया में ऐसा प्रशंसक आधार कभी नहीं देखा."

आगे बताते हुए, विराट ने कहा कि आरसीबी अनबॉक्स इवेंट के दौरान, जब टीम की नई जर्सी और कप्तान का खुलासा हुआ, तो उन्होंने सभी से कहा था कि पाटीदार बहुत लंबे समय तक टीम का नेतृत्व करेंगे और सभी से उनका समर्थन करने का आग्रह किया. उन्होंने कहा, "उनका जोरदार स्वागत करें, क्योंकि उन्होंने कप्तान के तौर पर अपने पहले ही सीजन में खुद को साबित कर दिया है."

