फिर इमोशनल हुए विराट, श्रीलंका के खिलाफ मैच में उतरने से पहले कह दी यह दिल छू लेने वाली बात

इसके बाद कई दिग्गजों की ओर से अलग-अलग बयान आना शुरु हो गए. कोहली (Virat Kohli Instagram) ने एक बार फिर अपनी बात को दोहराते हुए इंस्टाग्राम पर एक स्टोरी पोस्ट की है. इस स्टोरी पर लिखा है, “Notice the people who are happy for your happiness and sad for you're sadness. They are the ones who deserve a special place in your heart.”

जिसका अर्थ है, “उन लोगों पर ध्यान दें जो आपकी खुशी में खुश हैं और आपके दुख में दुखी हैं. वो वही है जो आपके दिल में खास स्थान के लायक हैं.”

कोहली के बयान से पता चलता है कि कहीं न कहीं वह कप्तानी छोड़ने के दौरान हुए चिजों के लेकर काफी प्रभावित हुए थे. जब उन्होंने पिछले साल टी20 वर्ल्ड कप (T20 World Cup) के बाद भारतीय टी20 टीम की कप्तानी छोड़ने का फैसला किया और उसके बाद BCCI ने उन्हें वनडे टीम की कप्तानी (Virat Kohli India Captaincy) से भी हटा दिया था.

कोहली के बयान पर पूर्व कप्तान सुनील गावस्कर (Sunil Gavaskar) ने कहा “कोहली क्या उम्मीद कर रहे थे” और यह उचित होता अगर विराट ने लोगों का नाम लिया होता.

