IPL 2025: विराट-रोहित-बुमराह समेत अन्य क्रिकेटरों ने भारतीय सेना के "साहस और दृढ़ता" को किया सलाम

Virat Kohli-Rohit Sharma Along With Cricket Fraternity Bows to Indian Army: भारतीय क्रिकेट जगत ने एकजुट होकर भारतीय सशस्त्र बलों के "साहस और दृढ़ता" को सलाम किया, जो राष्ट्र की सुरक्षा में अग्रिम पंक्ति में डटे हुए हैं. भारत ने गुरुवार रात को जम्मू और पठानकोट सहित अपने सैन्य ठिकानों पर ड्रोन और मिसाइलों से हमला करने की पाकिस्तान की कोशिशों को तेजी से नाकाम कर दिया, देश के उत्तरी और पश्चिमी क्षेत्रों में 15 जगहों पर इसी तरह की कोशिशों को नाकाम कर दिया, जबकि दोनों पड़ोसियों के बीच बड़े संघर्ष की आशंकाओं के बीच तनाव बढ़ गया.

विराट कोहली ने सशस्त्र बलों के साहस को किया सलाम

भारत के दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली ने सशस्त्र बलों के साहस को सलाम करने के लिए सोशल मीडिया का सहारा लिया. "हम इन कठिन समय में हमारे देश की रक्षा करने के लिए अपने सशस्त्र बलों के साथ एकजुटता से खड़े हैं और उन्हें सलाम करते हैं. हम अपने नायकों की अटूट बहादुरी के लिए हमेशा उनके ऋणी रहेंगे और हमारे महान राष्ट्र के लिए उनके और उनके परिवारों द्वारा किए गए बलिदानों के लिए हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं."

रोहित शर्मा ने भारतीय सेना के साहस को किया सलाम

रोहित ने शुक्रवार को अपने एक्स अकाउंट पर लिखा, "हर गुजरते पल के साथ, हर लिए गए फैसले के साथ मुझे हमारी भारतीय सेना, भारतीय वायुसेना और भारतीय नौसेना पर बेहद गर्व महसूस होता है. हमारे योद्धा हमारे देश के गौरव के लिए खड़े हैं. हर भारतीय के लिए जिम्मेदार होना और किसी भी फर्जी खबर को फैलाने या उस पर विश्वास करने से बचना महत्वपूर्ण है. सभी सुरक्षित रहें! #ऑपरेशन सिंदूर #जयहिंद."

With every passing moment, with every decision taken I feel extremely proud of our Indian Army, Indian Airforce & Indian Navy. Our warriors are standing tall for our nation's pride. It's important for every Indian to be responsible and refrain from spreading or believing any fake… — Rohit Sharma (@ImRo45) May 9, 2025

"हमें अपने बहादुर भारतीय सशस्त्र बलों पर गर्व है जो आतंकवाद के खिलाफ हमारे देश के लिए लड़ रहे हैं. आइए हम अपना काम करें और इस समय सभी की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए दिशानिर्देशों का पालन करें," दो बार की ओलंपिक पदक विजेता शटलर सिंधु ने भी भारतीय सशस्त्र बलों के साहस को श्रद्धांजलि दी.

भारत के प्रमुख तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने कहा, "हमारे सशस्त्र बलों के साहस और बहादुरी के लिए हम उनके आभारी हैं. हम उन्हें सलाम करते हैं और हमें सुरक्षित रखने के लिए उनके द्वारा किए गए हर काम के लिए हमेशा उनके ऋणी रहेंगे."

Grateful to our armed forces for their courage and bravery. We salute them and remain forever in their debt for everything that they do to keep us safe 🇮🇳 — Jasprit Bumrah (@Jaspritbumrah93) May 9, 2025

"हमें अपनी सेनाओं और उनके लचीलेपन पर बहुत गर्व है. आप ही कारण हैं कि हम सुरक्षित अपने घरों में हैं. सीमाओं पर हमारी रक्षा करने में आपकी शक्ति और दृढ़ संकल्प को बहुत-बहुत सलाम. हम आपका धन्यवाद करते हैं. जय हिंद," सूर्यकुमार यादव ने एक्स पर साझा किया.

Massively proud of our forces and their resilience. You are the reason we stay unharmed, at our homes. Big salute to your strength and determination in protecting us at borders. We thank you. Jai Hind 🇮🇳 — Surya Kumar Yadav (@surya_14kumar) May 9, 2025

भारत के पूर्व तेज गेंदबाज आरपी सिंह ने साझा किया, "हमारे भारतीय सशस्त्र बलों के साहस और बलिदान को सलाम! आप पहरा देते हैं, हम एकजुट रहते हैं. जय हिंद!"

ऑलराउंडर क्रुणाल पांड्या ने एक्स पर लिखा, "हमें अपनी सशस्त्र सेनाओं पर बहुत गर्व है, हम सभी को सुरक्षित रखने के लिए उनकी बहादुरी को सलाम. जय हिंद"

So proud of our armed forces, saluting their bravery to keep us all safe. Jai Hind 🇮🇳 — Krunal Pandya (@krunalpandya24) May 9, 2025

बल्लेबाज मयंक अग्रवाल ने कहा, "हमारी मातृभूमि की सुरक्षा और हमारे दिलों में बसा मौन लेकिन जबरदस्त आश्वासन हमारे सशस्त्र बलों की बहादुरी, बलिदान और उपस्थिति के कारण ही संभव है. वास्तव में आभारी और बेहद गर्वित हूं."

भारत के पूर्व स्टार ओपनर शिखर धवन ने भगवद गीता का एक उद्धरण साझा किया, "आपने शांति बनाने के लिए वह सब कुछ किया जो आप कर सकते थे. अब जाओ, उन्हें वह युद्ध दो जो वे चाहते हैं."

भारत और पाकिस्तान के बीच चल रहे सैन्य तनाव के कारण गुरुवार को पंजाब किंग्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच आईपीएल 2025 का मैच रद्द कर दिया गया. शुक्रवार को बीसीसीआई ने आईपीएल 2025 को अनिश्चित काल के लिए स्थगित करने का फैसला किया.

गुरुवार को धर्मशाला में पंजाब किंग्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच आईपीएल मैच को आस-पास के इलाकों में हवाई हमले की चेतावनी के बाद सुरक्षा कारणों से रद्द कर दिया गया था, जिससे बीसीसीआई ने लीग को अनिश्चित काल के लिए निलंबित कर दिया.