टीम इंडिया का कौन होगा अगला रोहित शर्मा और विराट कोहली? भारतीय दिग्गज का जवाब सुनकर हो जाएंगे हैरान, VIDEO

Piyush Chawla Big Statement: भारतीय क्रिकेट टीम से बाहर चल रहे अनुभवी फिरकी गेंदबाज पीयूष चावला ने बड़ा बयान दिया है. दरअसल, हाल ही में 35 वर्षीय दिग्गज क्रिकेटर से शुभांकर मिश्रा ने खास बातचीत की है. इस दौरान उन्होंने कई सवाल पीयूष से पूछे. इन्हीं सवालों में एक सवाल यह भी रहा है कि रोहित शर्मा और विराट कोहली के संन्यास के बाद टीम इंडिया में आपको कौन से वह युवा खिलाड़ी नजर आते हैं जो उनकी जगह ले सकते हैं. इसपर उन्होंने टीम इंडिया के युवा स्टार शुभमन गिल और ऋतुराज गायकवाड़ का नाम लिया.

बातचीत के दौरान पीयूष चावला ने यह भी माना कि ऋतुराज गायकवाड़ के लिए आने वाला समय आसान नहीं है. क्योंकि वह टीम में स्थिर नहीं है और अंदर बाहर हो रहे हैं. मगर उन्होंने यह बात भी कही कि संघर्ष के दिनों में यह सब चलता रहता है. गायकवाड़ को टीम में जब भी मौका मिला है तब उन्होंने खुद को साबित किया है. वह काफी खास खिलाड़ी हैं.

Question- Are The Next Virat Kohli And Rohit Sharma Of Indian Cricket?



Piyush Chawla - Shubman Gill & Ruturaj Gaikwad.

(Gill's strong technique helps him bounce back from bad form quickly. Similarly, Rutu shows his class every time he gets a chance.)