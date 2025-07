रात में बुरे सपनों की वजह बन रहा है Cheese? नई स्टडी में सामने आई चौंकाने वाली बात

Study Reveals How Eating Cheese Might Be Linked To Your Nightmares: अगर आप भी रात में अजीबोगरीब या डरावने सपने देखते हैं और सोने से पहले Cheese या दूध जैसी चीज़ें खाते हैं, तो यह खबर आपके लिए है. एक हालिया स्टडी में चौंकाने वाला दावा किया गया है कि डेली प्रोडक्ट्स, खासकर चीज़ (Cheese), बुरे सपनों की वजह बन सकते हैं. यह रिसर्च Frontiers in Psychology जर्नल में प्रकाशित हुई है, जिसमें बताया गया है कि लैक्टोज इनटॉलरेंट (Lactose Intolerant) लोगों को डेली प्रोडक्ट्स खाने के बाद न सिर्फ पेट की समस्याएं होती हैं, बल्कि उनके सपनों में भी नेगेटिव असर देखा गया है.

1,000 से ज्यादा लोगों पर हुई स्टडी (Cheese nightmares study)

इस अध्ययन में 1,000 से ज्यादा प्रतिभागियों को शामिल किया गया. इनमें से कुछ लोगों ने खास तौर पर चीज़ और अन्य डेयरी आइटम्स को बुरे सपनों की वजह बताया. लगभग 5.5% लोगों का मानना था कि जो खाना वे खाते हैं, उसका असर उनके सपनों की प्रकृति पर होता है. यूनिवर्सिटी ऑफ मॉन्ट्रियल के प्रोफेसर और इस अध्ययन के सह-लेखक टोरे नीलसन ने कहा, पहले की स्टडीज़ में भी लोग चीज़ को ही अपने बुरे सपनों की वजह मानते थे. इस बार हमें और पक्के संकेत मिले हैं.

कौन से चीज़ सबसे ज्यादा असर डालते हैं? (lactose intolerance and sleep)

स्टडी में यह स्पष्ट नहीं बताया गया कि कौन सा चीज़ सबसे ज्यादा बुरे सपने लाता है, लेकिन यह जरूर कहा गया कि एज्ड चीज़ जैसे कि चेडर और परमेसन में टायरामीन (Tyramine) नामक तत्व अधिक मात्रा में होता है. यह तत्व कुछ लोगों की नींद में खलल डाल सकता है.

पेट खराब, तो नींद भी खराब! (cheddar cheese sleep issues)

कोलंबिया यूनिवर्सिटी की नींद विशेषज्ञ मैरी-पियरे स्ट-ऑन्ज ने NBC को बताया, अगर आपको पाचन से जुड़ी समस्याएं हैं, जैसे गैस, ब्लोटिंग या पेट दर्द, तो नींद में बार-बार रुकावट आ सकती है. यही रुकावटें कभी-कभी बुरे सपनों में भी बदल जाती हैं. हालांकि, वैज्ञानिकों का कहना है कि अभी और रिसर्च की जरूरत है, ताकि यह पक्का किया जा सके कि खाने और सपनों के बीच वाकई कोई गहरा रिश्ता है या नहीं.

