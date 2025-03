IND vs AUS: इंटरनेशनल क्रिकेट में विनिंग कॉज़ में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले दुनिया के टॉप 5 बल्लेबाज, विराट कोहली ने रचा इतिहास

IND vs AUS, Virat Kohli: चैंपियंस ट्रॉफी के सेमीफाइनल (Champions Trophy, IND vs AUS Semi Final) में विराट कोहली (Virat kohli) ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ शानदार 84 रन की पारी खेली, मैच में कोहली ने 98 गेंद पर 84 रन बनाए जिसमें 5 चौके लगाए. भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 4 विकेट से हरा दिया. इस जीत के साथ भारतीय टीम चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में पहुंच गई है. भारतीय टीम दुनिया की पहली ऐसी टीम भी बन गई है जो तीसरी बार चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में पहुंचने में सफल रही है. बता दें कोहली ने अपनी पारी में के दौरान एक बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया, कोहली इंटरनेशनल क्रिकेट में विनिंग कॉज़ में सबसे ज्चादा रन बनाने वाले दुनिया के दूसरे बल्लेबाज बन गए हैं. ऐसा कर उन्होंने सचिन तेंदुलकर के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है. ऐसे में जानते हैं इंटरनेशनल क्रिकेट में विनिंग कॉज़ में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले दुनिया के टॉप 5 बल्लेबाजों के बारे में. (Most runs in a winning cause)

रिकी पोंटिंग

ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान रिकी पोंटिंग इंटरनेशनल क्रिकेट में में विनिंग कॉज़ में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं. पोंटिंग ने अपने वनडे करियर में 439 पारियां ऐसी खेली है जिसमें टीम को जीत मिली. इस दौरान पोंटिंग ने 20140 रन बनाने में सफलता हासिल की थी

विराट कोहली

कोहली इस मामले में दूसरे नंबर पर हैं. इंटरनेशनल क्रिकेट में में विनिंग कॉज़ के दौरान कोहली ने 359 पारियां खेली हैं और अबतक 18048 रन बनाने का कमाल कर दिखाया है. कोहली ने एक बार फिर साबित किया है कि क्यों उन्हें विश्व क्रिकेट किंग की उपाधी देता है.

सचिन तेंदुलकर

इंटरनेशनल क्रिकेट में में विनिंग कॉज़ के दौरान सचिन ने 345 पारियां में 17113 रन बनाने में सफल रहे, तेंदुलकर वनडे और टेस्ट में दुनिया में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं. सचिन के नाम वनडे में 18426 रन और टेस्ट में 15921 रन दर्ज है. इंटरनेशनल क्रिकेट में तेंदुलकर ने 100 शतक लगाए हैं.

जैक कैलिस

इंटरनेशनल क्रिकेट में में विनिंग कॉज़ के दौरान सबसे ज्यादा रन बनाने के मामले में चौथे नंबर पर साउथ अफ्रीका के जैक कैलिस रहे हैं. कैलिस ने 333 पारियों के दौरान 14827 रन बनाने में सफलता हासिल की थी.

कुमार संगकारा

श्रीलंका के कुमार संगकारा ने इंटरनेशनल क्रिकेट में विनिंग कॉज़ के दौरान 317 पारियों में कुल 14605 रन बनाए हैं. बता दें कि संगकारा श्रीलंका के बेहतरीन विकेटकीपर बल्लेबाज के तौर पर जाने जाते हैं.