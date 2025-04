DC vs RCB: टी-20 में विराट कोहली का वर्ल्ड रिकॉर्ड, ऐसा करने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज बने, विश्व क्रिकेट चौंका

Virat Kohli world Record in T20: आईपीएल 2025 (IPL 2025, DC vs RCB) के 46वें मैच में आरसीबी ने दिल्ली कैपिटल्स को 6 विकेट से हरा दिया. इस मैच में विराट कोहली (Virat Kohli) ने 47 गेंद पर 51 रन की पारी खेली. भले ही कोहली (Virat Kohli record in T20) की यह पारी धीमी रही लेकिन उन्होंने टी-20 क्रिकेट में एक बड़ा वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया. बता दें कि कोहली के नाम अब टी-20 क्रिकेट के इतिहास में किसी एक टीम के खिलाफ सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड दर्ज हो गया है. कोहली ने दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ अबतक कुल 1154 रन बना लिए हैं. यह सिर्फ एक आईपीएल रिकॉर्ड नहीं है, बल्कि यह टी20 क्रिकेट रिकॉर्ड है.

कोहली ने दिल्ली के खिलाफ मैच में अपनी पारी में 4 चौके लगाए. किंग कोहली इस सीजन आईपीएल में अपनी बल्लेबाजी से धमाका कर रहे हैं और इस सीजन सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं. कोहली ने अबतक 10 मैच में 443 रन बना लिए हैं.

टी-20 में किसी एक टीम के खिलाफ सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज (Most T20 runs against a single team)

1,154* - विराट कोहली Vs डीसी (दिल्ली कैपिटल्स)

1,134 - डेविड वॉर्नर Vs पीबीकेएस

1,105 - शिखर धवन Vs सीएसके

1,104 - विराट कोहली Vs पीबीकेएस

1,098 - विराट कोहली Vs सीएसके

इसके अलावा विराट कोहली आईपीएल के इतिहास में किसी एक टीम के खिलाफ सबसे ज्यादा 50 प्लस स्कोर करने वाले दुनिया के दूसरे बल्लेबाज बन गए हैं. कोहली ने दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ आईपीएल में कुल 11 दफा 50 या उससे ज्यादा रन की पारी खेली है.

आईपीएल में किसी एक टीम के खिलाफ सबसे ज्यादा 50+ स्कोर (Most 50+ scores against an IPL team)

13 – डेविड वॉर्नर Vs पीबीकेएस

11* – विराट कोहली Vs डीसी

10 – डेविड वॉर्नर Vs आरसीबी

09 – विराट कोहली Vs सीएसके

09 – डेविड वॉर्नर Vs सीएसके

09 – फाफ डु प्लेसिस Vs पीबीकेएस

09 – केएल राहुल Vs एमआई

09 – रोहित शर्मा Vs सीएसके

09 – शिखर धवन Vs सीएसके

ऐसा कमाल करने वाले आईपीएल इतिहास के इकलौते बल्लेबाज बने

यही नहीं विराट कोहली आईपीएल इतिहास के इकलौते ऐसे बल्लेबाज हैं जिनके नाम आईपीएल में एक नहीं बल्कि दो टीम के खिलाफ 1100 से ज्यादा रन बनाने का महारिकॉर्ड दर्ज है. दिल्ली के खिलाफ विराट कोहली ने अबतक आईपीएल में 30 पारियों में बल्लेबाजी की और कुल 1,154 रन बनाने में सफल हो गए हैं. वहीं, पंजाब किंग्स के खिलाफ कोहली ने अबतक 34 पारियों में बल्लेबाजी की और 1104 रन बनाए हैं.

आईपीएल सीजन में सबसे ज़्यादा बार 400+ रन बनाने वाले (Most times scored 400+ runs in IPL season)

11 बार* - विराट कोहली

9 बार - सुरेश रैना

9 बार - शिखर धवन

9 बार - डेविड वार्नर