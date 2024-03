Virat Kohli: "मत कहो मुझे किंग...", IPL के आगाज से पहले कोहली के बयान ने मचाई फैन्स के बीच हलचल

Virat Kohli RCB: कोहली के बयान ने बटोरी सुर्खियां

Virat Kohli in IPL 2024: भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली को IPL 2024 (Virat Kohli IPL 2024) से पहले मंगलवार को बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में आरसीबी अनबॉक्स इवेंट (RCB Unbox event at the M Chinnaswamy Stadium in Bengaluru) के दौरान प्रशंसकों से जोरदार स्वागत मिला. आरसीबी अनबॉक्स इवेंट के दौरान विराट कोहली ने अपनी दिल की बात की और साथ ही एक ऐसी बात की जो अब सुर्खियां बटोर रहा है. दरअसल, इवेंट में कोहली ने खुलासा किया कि, उन्हें किंग बुलाया जाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है. बता दें कि फैन्स कोहली को किंग कोहली के नाम से बुलाते है. इसको लेकर विराट ने अपनी बात रखी और कहा, "सबसे पहले, आपको मुझे किंग से बुलाना बंद करना होगा.. कृपया मुझे विराट कहकर बुलाएं. मुझे किंग मत कहें, मैं सिर्फ फाफ डु प्लेसिस से कह रहा था कि जब आप मुझे इस शब्द से बुलाते हैं तो मुझे शर्मिंदगी महसूस होती है.. तो कृपया मुझे अब से विराट कहकर बुलाएं, उस शब्द का प्रयोग न करें, यह मेरे लिए सुनना काफी अजीब है."