''बादाम खाते हो कि..'', विराट कोहली ने रोहित के लिए पूछा ऐसा सवाल, गंभीर का रिएक्शन हुआ वायरल, VIDEO

'Subah Bheege Badam Khate Ho Ki Nahi': बीसीसीआई ने भारतीय टीम के दो महान खिलाड़ियों गौतम गंभीर और विराट कोहली का एक खूबसूरत वीडियो अपने आधिकारिक एक्स (पूर्व में ट्वीटर) अकाउंट पर साझा किया है. इस वीडियो में दोनों ही खिलाड़ी एक दूसरे से काफी दिलचस्प सवाल करते हुए नजर आ रहे हैं. बातचीत के दौरान ही दोनों खिलाड़ियों के बीच टीम इंडिया के मौजूदा कप्तान रोहित शर्मा के बारे में भी चर्चा हुई. गंभीर ने बताया कि शो के अगले मेहमान 'हिटमैन' शर्मा हैं. अगर आपके मन में उनके लिए कुछ सवाल है तो बता दीजिए. इसपर कोहली ने भारतीय कप्तान के लिए बेहद ही चुटीला सवाल किया है. उन्होंने गंभीर से रोहित से यह पूछने के लिए कहा कि क्या वह सुबह भीगे बादाम खाते हैं. जिसके बाद भारतीय हेड कोच खुद को मुस्कुराने से रोक नहीं पाए.

दरअसल, रोहित शर्मा को अक्सर देखा जाता है कि वह बातें भूल जाते हैं. यही नहीं कोहली ने एक बार चर्चा के दौरान बताया था कि वह यात्रा के दौरान अपनी कीमती सामान भी भूल जाते हैं. गंभीर ने जब उनसे रोहित से कुछ पूछने के लिए पूछा तो उन्होंने झट से अपने कप्तान से उनकी भूलने वाली आदत पर सवाल कर लिया.

When an unstoppable force meets an immovable object—cricket's greatest paradox, personified!



