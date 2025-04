विराट कोहली ने छोड़ा लड्डू कैच तो गेंदबाज को भी नहीं हुआ यकीन, हताशा में किया कुछ ऐसा सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो

Virat Kohli Drop Catch: रविवार को राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ आईपीएल 2025 मुकाबले के दौरान विराट कोहली ने एक आसान सा कैच छोड़ा दिया. विराट कोहली बेहतरीन फील्डर माने जाते हैं और उनके हाथ फील्ड में सबसे सुरक्षित हैं, लेकिन जब उनसे कैच छूटा तो बेंगलुरु के स्पिनर सुयश शर्मा हताश नजर आए. यह घटना राजस्थान की बल्लेबाजी के 17वें ओवर की आखिरी गेंद पर हुई, जब ध्रुव जुरेल ने सुयश की फ्लाइटिड गेंद को सीधे लॉन्ग-ऑफ की ओर खेला, लेकिन वहां फील्डिंग कर रहे, कोहली इसे ठीक से जज नहीं कर पाए. जो कैच किसी भी खिलाड़ी के लिए रेगुलर कैच होता, वह कोहली से छूट गया. गेंद कोहली ने हाथ में नहीं आई और उनके हाथ में लटकर छिटक गई. इस दौरान सुयश विकेट से चूक गए और काफी नाराज नजर आए. यहां तक ​​कि कोहली भी हैरान दिखे. सुयश शर्मा, जिनके हाथ में तब तक गेंद आ चुकी थी, उन्होंने हताशा में अपना हाथ छिटका. लग रहा था कि वो गेंद अपने हाथ से जमीन पर पटक देंगे, लेकिन सामने अंपायर खड़े थे और सुयश ने ऐसा नहीं किया.

Suyash Sharma is disappointed with Virat Kohli as he dropped a Simple Catch.

Age is Catching up Virat Kohli,even your teammates are not respecting you😞#RRvRCB pic.twitter.com/7BZLg5VWu3