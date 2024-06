शाहीन अफरीदी की घातक इनस्विंगर, "इधर या उधर" आयरलैंड बल्लेबाज का हुआ बुरा हाल, ऐसे हो गया बोल्ड, Video

Shaheen Afridi Bowling Video viral: शाहीन अफरीदी (Shaheen Afridi) को क्यों विश्व क्रिकेट का घातक गेंदबाज माना जाता है इसकी झलक आयरलैंड (Pakistan vs Ireland) के खिलाफ मैच के दौरान देखने को मिली, जब उनकी खतरनाक गेंदबाजी के सामने आयरलैंड के बल्लेबाजों का बुरा हाल हो गया. आयरलैंड के खिलाफ मैच में शाहीन ने 3 विकेट लिए और बल्ले से भी रन बनाए. शाहीन को उनकी शानदार गेंदबाजी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच के खिताब से नवाजा गया. बता दें कि आयरलैंड के बल्लेबाज एंड्रयू बालबिर्नी को शाहीन ने अपनी घातक गेंद पर बोल्ड कर दिया. बल्लेबाज को लगा कि वो गेंद को ड्राइव कर सकते हैं लेकिन गेंद ने पिच पर टप्पा खाते ही अपना असर दिखाया और विकेट के स्टंप में जाकर घुस गई. बल्लेबाज एंड्रयू बालबिर्नी पोज मारते रह गए और उनका स्टंप बिखर गया. इस वीडियो को देखकर फैन्स काफी खुश हैं. शाहीन ने एक बार फिर दिखा दिया कि जादूगरी का मतलब क्या होता है. शाहीन के घातक इनस्विंगर की तारीफ विश्व क्रिकेट कर रहा है.

