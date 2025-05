IND vs ENG: 'सीनियर खिलाड़ी के न होने से...', इंग्लैंड सीरीज से पहले पूर्व कोच ने भारतीय टीम को लेकर दिया चौंकाने वाला बयान

IND vs ENG: पूर्व बल्लेबाजी कोच विक्रम राठौर (Vikram Rathour) का मानना है कि युवा भारतीय टीम के लिये इंग्लैंड दौरा कठिन होगा जिसके तीन दिग्गज खिलाड़ी टेस्ट क्रिकेट को अलविदा कह चुके हैं . अनुभवी स्पिनर रविचंद्रन अश्विन के बाद कप्तान रोहित शर्मा और विराट कोहली ने भी टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले लिया है , शुभमन गिल का टेस्ट कप्तान बनना तय लग रहा है जबकि शीर्ष और मध्यक्रम नया होगा . बीस जून से शुरू हो रही पांच मैचों की सीरीज के साथ विश्व टेस्ट चैम्पियनशिप के नये चक्र का आगाज होगा. चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ राजस्थान रॉयल्स की छह विकेट से जीत के बाद राठौर ने कहा ,‘‘ यह दौरा कठिन होगा क्योंकि सीनियर खिलाड़ी रिटायर हो चुके हैं . युवा टीम जा रही है और नया कप्तान होगा. इन सभी चीजों से थोड़ा दबाव बनेगा .''

उन्होंने कहा ,‘‘ लेकिन युवाओं को अपनी प्रतिभा और क्षमता दिखाने का भी मौका मिलेगा. राठौड़ ने कहा ,‘‘ ये तीनों दिग्गज क्रिकेटर थे जो रिटायर हो चुके हैं.मैं चाहता था कि वे खेलते रहें लेकिन ये निजी फैसला है. मैं उन तीनों के करीब हूं. उन्होंने यह फैसला लिया है और हमें इसका सम्मान करना चाहिये.'' रॉयल्स के बल्लेबाजी कोच राठौर ने 14 वर्ष के वैभव सूर्यवंशी की तारीफ की जिसने कल की जीत में अहम भूमिका निभाई .

उन्होंने कहा ,‘‘ हम पिछले कुछ समय से उसके साथ काम कर रहे हैं. शायद तीन चार महीने से. दबाव के हालात में उसे इस तरह खेलते देखना शानदार है . उसने इतनी परिपक्वता दिखाई है और इस तरह के अनुभव से वह और निखरेगा.' (It's going to be a tough England tour for India: Rathour)

बता दें कि जून में भारत और इंग्लैंड के बीच सीरीज का आगाज होने वाला है. सीरीज का पहला मैच 20 जून को खेला जाएगा. भारतीय चयनकर्ता नए कप्तान का ऐलान शनिवार यानी 24 मई को कर सकते हैं.