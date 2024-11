Video: 5 सेकेंड में लगाई 19 मीटर की दौड़, फिर पकड़ा हैरतअंगेज कैच, 38 साल के अश्विन की फील्डिंग से दुनिया हुई हैरान

वानखेड़े स्टेडियम में तीसरे टेस्ट के दूसरे दिन रोमांचक खेल में, जहां 15 विकेट गिरे, अनुभवी ऑफ स्पिनर रविचंद्रन अश्विन ने खतरनाक डेरिल मिचेल का सनसनीखेज कैच लेकर सभी को चौंका दिया. दूसरे दिन के खेल के अंतिम सत्र में, मिचेल ने रविंद्र जडेजा की गेंद पर आगे आकर शॉट मारा. लेकिन गेंद आसमान में घूम गई और अश्विन ने उसे पकड़ लिया. अश्विन ने लॉन्ग-ऑन से 19 मीटर पीछे की ओर दौड़ लगाई और गेंद पर अपनी नज़र बनाए रखते हुए शानदार कैच पूरा किया. इस तरह भारत ने मिचेल का अहम विकेट हासिल किया. अश्विन के इस कैच का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

Runs backwards

Keeps his eyes 👀 on the ball

Completes an outstanding catch 👍



Sensational stuff from R Ashwin! 👏 👏



