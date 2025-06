18 साल का सपना , आंखों में थे आंसू, अनुष्का भी नहीं रख पाई अपने इमोशन्स पर काबू, ऐसा था आरसीबी की ऐतिहासिक जीत का पूरा जश्न

Virat Kohli In Tears, hugs Anushka Sharma: 'ई साला कप नामदे' का मतलब होता है इस साल कप हमारा होगा.. इस बात को लेकर आरसीबी हर साल आईपीएल में मैदान पर उतरती थी लेकिन खिताब जीतने से चूक जाती थी. लेकिन इस साल 18 साल का सपना पूरा हुआ. आरसीबी की टीम ने 'ई साला कप नामदे' का मतलब को सच साबित कर दिया. आईपीएल 2025 के फाइनल में आरसीबी ने पंजाब किंग्स को हराकर पहली बार खिताब अपने नाम करने में सफलता हासिल की. खिताब जीतने पर जहां हर आरसीबी फैन और खिलाड़ी इमोशनल थे तो वहीं विराट कोहली की भावनाएं मैदान पर दिखने लगी थी. जैसे -जैसे आरसीबी जीत के करीब पहुंच रही थी वैसे-वैसे कोहली के चेहरे पर इमोशन भाव नजर आने लगे थे. कोहली के आंखों में आंसू आ गए. ऐसा भी क्यों न.. 18 साल का जो सपना पूरा हुआ था.

अपने पति कोहली को इमोशनल देख दर्शक दीर्घा में बैठी अनुष्का शर्मा भी अपनी भावनाओं को काबू में नहीं रख पाई और चेहरे पर हाथ रखकर अपने आंसू छिपाती हुई दिखी, वहीं, जब मैच खत्म हुआ और आरसीबी खिताब जीत गया तह दर्शक दीर्घा से भागकर अनुष्का सीधे कोहली के पास गई और उन्हें गले से लगा दिया. काफी देर तक दोनों एक दूसरे को गले से लगाए हुए अपने इमोशन एक दूसरे के साथ शेयर कर रहे थे. आरसीबी और कोहली के लिए इस खिताब को जीतना बड़ी बात थी.

Tears. Roars. Jubilation 🥹



The emotions of #RCB were raw, real, and 1⃣8⃣ years in the making ❤️#TATAIPL | #RCBvPBKS | #Final | #TheLastMile | @RCBTweets pic.twitter.com/fXVTbfCZFp