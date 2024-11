IPL 2025: "ईमानदारी से कहूं तो...", केकेआर का नया कप्तान कौन होगा ? केकेआर के CEO वैंकी मैसूर ने बताया

Venky Mysore Opens Up On Ajinkya Rahane As New KKR Captain : आईपीएल मेगा ऑक्शन (IPL Mega Auction) के दौरान केकेआर ने वेंकटेश अय्यर को 23 करोड़ में खरीदकर धमाका कर दिया. वेंकटेश अय्यर के टीम में आने के बाद सवाल उठने लगे कि आखिर में अब टीम का नया कप्तान कौन होगा. क्या वेंकटेश अय्यर को कप्तान बनाया जाएगा या फिर रहाणे को नया कप्तान बनाया जाएगा. इस बहस को लेकर अब केकेआर के CEO वैंकी मैसूर ने रिएक्ट किया है. वैंकी मैसूर ने केकेआर के नए कप्तान को लेकर बड़ा बयान दिया है. (Venkatesh Iyer, Ajinkya Rahane)

केकेआर के CEO वैंकी मैसूर ने केकेआर के नए कप्तान को लेकर रिएक्ट किया है. वैंकी मैसूर ने इस बारे में कहा, "ईमानदारी से कहूं तो हमें बैठकर जायजा लेना होगा. कभी-कभी ऐसा होता है कि इन सभी चीजों को करने के बाद, आपको बस बैठकर सोचना होता है, पूरी बात को देखना होता है. आपकी टीम के हित में क्या है. इसलिए हम सभी बैठेंगे और इस बारे में उचित चर्चा करेंगे, और मुझे यकीन है कि एक उचित फैसला लिया जाएगा." वैंकी मैसूर ने हालांकि खुलकर इस बारे में बात नहीं की, लेकिन दूसरी ओर वेंकटेश अय्यर ने कप्तानी करने वाले सवाल पर रिएक्ट किया है.

बता दें कि वेंकटेश अय्यर को 23.75 करोड़ रुपये में खरीदा गया था और उन्होंने रविवार को कहा कि वह कप्तानी की चुनौती लेने के लिए "बहुत खुश" होंगे. वेंकटेश ने केकेआर को भारी भरकम रकम में खरीदे जाने के बाद कहा, "नीतीश राणा की अनुपस्थिति में मुझे टीम की कप्तानी करने का मौका मिला था, जब वह दुर्भाग्य से चोटिल हो गए थे, और मैं उप-कप्तान भी था, मैंने हमेशा माना है कि कप्तानी सिर्फ एक टैग है, लेकिन नेतृत्व का मतलब ऐसा माहौल बनाना है, जहां हर कोई महसूस करे कि वह इस टीम के लिए खेल सकता है और योगदान दे सकता है."

अय्यर ने अपनी बात आगे ले जाते हुए कहा, अगर मुझे जिम्मेदारी दी जाती है, तो मैं इसे लेने में बहुत खुश रहूंगा. हम एक साथ मिलकर चैंपियनशिप को बचाने और अपने विजयी अभियान को जारी रखने का लक्ष्य रखेंगे. "

केकेआर की पूरी टीम (KKR Full Squad for IPL 2025)- रिंकू सिंह, आंद्रे रसेल, सुनील नरेन, वरुण चक्रवर्ती, हर्षित राणा, रमनदीप सिंह, वेंकटेश अय्यर, क्विंटन डी कॉक, रहमानुल्लाह गुरबाज़, एनरिक नॉर्टजे, अंगकृष रघुवंशी, वैभव अरोड़ा, मयंक मारकंडे, रोवमैन पॉवेल, मनीष पांडे। स्पेंसर जॉनसन, अजिंक्य रहाणे, लवनिथ सिसौदिया, अनुकूल रॉय, मोइन अली, उमरान मलिक