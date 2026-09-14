भारत-अफगानिस्तान दूसरा टी20: कितने बजे शुरू होगा मैच, फ्री में कहां देख पाएंगे लाइव

भारतीय टीम ने पहले टी20 इंटरनेशनल मुकाबले में बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए अफगानिस्तान को 7 विकेट से हराया. सीरीज का दूसरा मुकाबला अब मंगलवार को अरुण जेटली क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा. श्रेयस अय्यर की अगुवाई में भारतीय टीम सीरीज में 2-0 की अजेय बढ़त हासिल करने के इरादे से मैदान पर उतरेगी. जबकि अफगानिस्तान की कोशिश भारत के खिलाफ क्रिकेट के सबसे छोटे फॉर्मेट में पहली जीत दर्ज करने की होगी.

पहले टी20 में भारतीय टीम का प्रदर्शन दमदार रहा. बल्लेबाजी में अभिषेक शर्मा ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए सिर्फ 32 गेंदों में 82 रनों की तूफानी पारी खेली थी. अभिषेक के आगे अफगानिस्तान के गेंदबाज पूरी तरह से बेबस दिखाई दिए थे. वहीं, ईशान किशन ने 33 गेंदों में 42 रनों का योगदान दिया था. हालांकि, संजू सैमसन बल्ले से कुछ खास कमाल नहीं दिखा सके थे और वह 10 रन बनाकर आउट हुए थे.

दूसरे टी20 में किसे मिलेगा मौका?

यह देखना दिलचस्प होगा कि भारतीय टीम दूसरे टी20 में संजू सैमसन को प्लेइंग इलेवन में बरकरार रखती है या फिर टीम मैनेजमेंट वैभव सूर्यवंशी को मौका देता है. गेंदबाजी में अर्शदीप सिंह ने शानदार गेंदबाजी करते हुए 4 ओवर में सिर्फ 19 रन देकर 3 विकेट चटकाए थे, जबकि जसप्रीत बुमराह, वरुण चक्रवर्ती और अक्षर पटेल भी किफायती रहे थे. हालांकि, नीतीश कुमार रेड्डी जरूर महंगे साबित हुए थे और उन्होंने 2 ओवर में 30 रन दिए थे.

दूसरी ओर, अफगानिस्तान दूसरे टी20 इंटरनेशनल मुकाबले में अपने बल्लेबाजों से बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद करेगी. पहले टी20 में टीम का टॉप और मिडिल ऑर्डर बुरी तरह से फेल रहा था. हालांकि, निचले क्रम में अजमतुल्लाह उमरजई ने बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए 44 गेंदों में 64 रनों की दमदार पारी खेली थी. वहीं, मोहम्मद नबी ने 33 रनों का योगदान दिया था. नबी को छोड़कर टीम के बाकी गेंदबाज कुछ खास कमाल नहीं दिखा सके थे.

कैसा रहेगा मौसम?

अरुण जेटली क्रिकेट स्टेडियम की पिच पहले टी20 में बल्लेबाजों के लिए मुफीद नजर आई थी. छोटी बाउंड्री होने का भरपूर फायदा अभिषेक शर्मा और उमरजई ने उठाया था. हालांकि, पिच में स्पिन गेंदबाजों के लिए भी थोड़ा घुमाव देखने को मिला था. भारत और अफगानिस्तान के बीच अब तक कुल 10 टी20 मुकाबले खेले गए हैं, जिसमें से 9 में भारतीय टीम ने जीत दर्ज की है. वहीं, एक मैच बेनतीजा रहा है. एक्यूवेदर की रिपोर्ट के अनुसार, मंगलवार को दिल्ली में मौसम पूरी तरह से साफ रहने की उम्मीद है.

ऐसी है दोनों टीमें

भारतीय टीम का स्क्वॉड: श्रेयस अय्यर (कप्तान), अभिषेक शर्मा, वैभव सूर्यवंशी, संजू सैमसन , ईशान किशन , तिलक वर्मा, शिवम दुबे, नीतीश कुमार रेड्डी, अक्षर पटेल, वॉशिंगटन सुंदर, वरुण चक्रवर्ती, रवि बिश्नोई, जसप्रित बुमराह, अर्शदीप सिंह और यश ठाकुर.

अफगानिस्तान टीम का स्क्वॉड: इब्राहिम जादरान (कप्तान), रहमानुल्लाह गुरबाज (विकेटकीपर), नूर रहमान (विकेटकीपर), सेदिकुल्लाह अटल, दरविश रसूली, अजमतुल्लाह उमरजई, गुलबदीन नाइब, मोहम्मद नबी, राशिद खान, नांग्याल खरोती, नूर अहमद, मुजीब उर रहमान, फजलहक फारूकी, अब्दुल्ला अहमदजई और नवीन-उल-हक.

यह भी पढ़ें: तीरंदाज धीरज ने रचा इतिहास, वर्ल्ड कप फाइनल में जीता गोल्ड, ऐसे करने वाले पहले भारतीय

यह भी पढ़ें: 14 साल बाद ट्रॉफी जीती, फिर भी भड़के गावस्कर, ईशान किशन की टीम पर उठाए सवाल