Vaibhav vs Jofra: स्टार पेसर जोफ्रा ने 14 साल के वैभव को रखकर दी बाउंसर, इसके बाद हुआ यह कि...

Jofra vs vaibhav: राजस्थान रॉयल्स इंडियन प्रीमियर लीग (IPl 2025) में अपना सफर जारी रखे हुए है, लेकिन बीच-बीच में फैंस यदा-कदा यह चर्चा छेड़े ही देते हैं कि क्या उन्हें 13 साल के वैभव सूर्यवंशी (Vaibhav Suryavanshi) मेगा इवेंट में खेलते दिखेंगे या नहीं. अभी तक तो दूर-दूर तक उनके खेलने की उम्मीद नहीं है. अगर अगर राजस्थान होड़ से बाहर हो जाता है, तो इस सूरत में प्रबंध उन्हें आजमा सकता है. बहरहाल, सूर्यवंशी इस खेलने से चिंतित हुए बगैर दिग्गजों के बीच नेट पर अपने खेल पर जमकर काम कर रहे हैं. रविवार को आरसीबी (RR vs RCB) के खिलाफ मैच से पहले की पूर्व संध्या पर अब 14 साल के हो चुके वैभव और दिग्गज पेसर जोफ्रा आर्चर (Vaibhav Suryavanshi vs Jofra Archer) के बीच नेट प्रैक्टिस के दौरन जोरदार द्वंद्व देखने को मिला.

Vaibhav vs Archer. Where else if not the IPL?! 💗 pic.twitter.com/pHtA0qpuN5 — Rajasthan Royals (@rajasthanroyals) April 12, 2025

राजस्थान ने सोशल मीडिया X पर एक वीडियो पोस्ट किया है. इसमें जोफ्रा आर्चर अपनी गति, उछाल और बाउंसर से वैभव की खासी परीक्षा ली. इस दौरान वैभव ने भी दिग्गज पेसर का अच्छोी तरह से जवाब दिया. जहां उन्हें जरूरत महसूस हुई, तो वैभव ने गेंद को डक कर दिया. और जब लगा कि शॉट जड़ा जा सकता है, तो दिग्गज पेसर के सामने शॉट खेलने में कोई हिचकिचाहट नहीं दिखाई.



राजस्थान के Jofra vs Vaibhav टाइटल के नाम से पोस्ट किए वीडियो में जोफ्रा की पहली बाउंसर वैभव के लिए काफी भारी पड़ती है. और गेंद गति के कारण पहले ही निकल जाती है. और बल्ले से मिलन नहीं हो पाता. लेकिन यहां से अगली कुछ गेंदों पर वैभव एक के बाद एक कई अच्छे शॉट खेलते हैं. इसमें ऑफ स्टंप के बाहर से खींचकर मिडविकेट के ऊपर से जड़ा गया बेहतरीन पुल शॉट भी शामिल है. इस पुल शॉट के बाद वैभव जोफ्रा के खिलाफ एक और पुल शॉट खेलते हैं. इसके बाद एक मिडऑन के ऊपर से बेहतरीन लॉफ्टेड शॉट उनके बल्ले से निकलता है. तिलमिलाए जोफ्रा फिर से बाउंसर जड़ते हैं, तो वैभव इसे डक कर देते है. कुल मिलाकर वैभव राजस्थान प्रबंधन ही नहीं, बल्कि सभी लोगों को साफ-साफ मैसेज दे रहे हैं कि आने वाले समय उनके सामने कोई भी और कितना भी बड़ा बॉलर हो, वह उनका बैंड बजाने में कोई कोर-कसर नहीं छोड़ेंगे