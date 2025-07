'मेरा अगला टारगेट अब ...', वैभव सूर्यवंशी ने रिकॉर्डतोड़ शतक लगाने के बाद किया बड़ा ऐलान

Vaibhav Suryavanshi on next target: वैभव सूर्यवंशी (Vaibhav Suryavanshi) ने इंग्लैंड अंडर 19 टीम के खिलाफ चौथे यूथ वनडे मैच में 143 रन की पारी खेली, सूर्यवंशी ने केवल 52 गेंद पर शतक लगाने का कमाल किया जो यूथ वनडे में किसी भी बल्लेबाज की ओर से लगाया गया सबसे तेज शतक है. अपने रिकॉर्डतोड़ शतक को लेकर वैभव ने बात की और बताया है कि उनका अगला लक्ष्य अब वनडे में दोहरा शतक लगाना है. बीसीसीआई की ओर से सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर किया गया है जिसमें वैभव ने खुलासा किया कि वह कप्तान गिल से प्रेरित हैं.

उन्होंने कहा कि "पंजाब के बल्लेबाज ने शतक और दोहरा शतक लगाने के बावजूद ढिलाई नहीं बरती और टीम को आगे बढ़ाया, उन्हें अंडर-19 मैच में 143 रन पर आउट होने का अफसोस है." उन्होंने बताया कि उनके पास बहुत समय था, लेकिन एक शॉट जिसमें वह अपना 100% नहीं दे पाए, उनकी पारी को खत्म कर दिया." (Vaibhav Suryavanshi inspired by Shubman Gill)

वैभव ने गिल को लेकर कहा, "मुझे उनसे बहुत प्रेरणा मिली, क्योंकि मैंने उनके खेल को देखा था. 100 और 200 रन बनाने के बाद भी, उन्होंने खेलना जारी रखा और टीम को आगे बढ़ाया. मेरे दिमाग में था कि मैं और अधिक खेल सकता था, क्योंकि मेरे पास बहुत समय बचा था. 20 ओवर बचे हुए थे. एक शॉट ऐसा था, जिसमें मैं अपना 100% नहीं दे पाया, जिसके कारण मैं आउट हो गया.मैं उनकी तरह लंबे समय तक खेलने की कोशिश करूंगा."

Of scoring the fastest ever 💯 in U19 and Youth ODIs & getting inspired by Shubman Gill 👌 🔝



