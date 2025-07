Vaibhav Suryavanshi: 'बिहार के लाल' वैभव सूर्यवंशी की कब होगी टीम इंडिया में एंट्री, रवि शास्त्री ने की भविष्यवाणी

Ravi Shastri Prediction on Vaibhav Suryavanshi Future: 14 साल के वैभव ने मात्र 52 गेंद पर शतक लगाया. यूथ वनडे सीरीज के कुल आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं.लेकिन, वैभव के इस शतक को फॉर्मेट का सबसे तेज शतक माना जा रहा है. वैभव ने 78 गेंदों पर 143 रन की पारी खेली. इस दौरान उन्होंने 10 छक्के और 13 चौके लगाए. वैभव की आतिशी पारी को देखकर रवि शास्त्री ने उनके क्रिकेट करियर को लेकर भविष्यवाणी की है और साथ ही ये भी बताया है कि अब कब तक 14 साल का यह बल्लेबाज भारतीय टीम में डेब्यू कर सकता है. भारत-इंग्लैंड एजबेस्टन टेस्ट के दौरान स्काई क्रिकेट पर बात करते हुए रवि शास्त्री ने वैभव को लेकर अपनी राय दी. (Vaibhav Suryavanshi scores 143(78) vs England Under-19s)

वैभव को लेकर पूर्व हेड कोच ने कहा, "सूर्यवंशी को अगले कुछ सालों में राष्ट्रीय टीम में जगह बनाने के लिए केवल प्रथम श्रेणी क्रिकेट में महारत हासिल करने की जरूरत है, जिसके बाद वो भारतीय नेशनल टीम का हिस्सा भी बन जाएंगे." (Ravi Shastri Prediction on Vaibhav Suryavanshi)

🚨 Teenage sensation Vaibhav Suryavanshi hits a sublime 52-ball hundred at Visit Worcestershire New Road and ends out on 143 from 73 deliveries, with 23 boundaries 🤯🇮🇳 @BCCI pic.twitter.com/xD3TWqEMnz