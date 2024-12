Urvil Patel: गुजरात के बल्लेबाज ने टी20 क्रिकेट में बना दिया वर्ल्ड रिकॉर्ड, ऐसा करने वाले पहले बल्लेबाज

Urvil Patel Create History: गुजरात के सलामी बल्लेबाज उर्विल पटेल ने मंगलवार को एमराल्ड हाई स्कूल ग्राउंड पर उत्तराखंड के खिलाफ सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में महज छह दिनों में अपना दूसरा टी20 शतक जड़ा. पटेल ने 36 गेंदों में शतक जड़ा और गुजरात को महज 13.1 ओवर में आठ विकेट से जीत दिलाई. पटेल के शतक ने उन्हें टी20 क्रिकेट के इतिहास में 40 से कम गेंदों का सामना करते हुए दो शतक बनाने वाला पहला बल्लेबाज बना दिया. यह उपलब्धि पिछले हफ्ते त्रिपुरा के खिलाफ इसी मैदान पर बनाए गए रिकॉर्ड 28 गेंदों में शतक के बाद आई है.

183 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए पटेल ने धमाकेदार प्रदर्शन किया और महज 41 गेंदों पर 115 रन बनाकर नाबाद रहे. उनकी पारी में आठ चौके और 11 गगनचुम्बी छक्के शामिल थे, जो किसी भी गेंदबाजी आक्रमण को ध्वस्त करने की उनकी क्षमता को दर्शाता है. उनके आक्रामक खेल ने सुनिश्चित किया कि गुजरात ने 41 गेंद शेष रहते लक्ष्य को आसानी से हासिल कर लिया.

