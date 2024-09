Top-3 Batters: सूर्यकुमार यादव ने चुने विश्व क्रिकेट के टॉप-3 क्रिकेटर, पहले नंबर पर इस दिग्गज को दी जगह

Suryakumar Yadav Birthday: सूर्यकुमार यादव ( Suryakumar Yadav on Top-3 Batters) ने वर्तमान क्रिकेट से अपने टॉप तीन फेवरेट क्रिकेटर के नाम का ऐलान किया है. स्टार स्पोर्ट्स के शो में सूर्या ने अपने फेवरेट क्रिकेटर का नाम बताया है. सूर्या ने पहले तो सचिन तेंदुलकर को अपना आदर्श बताया और साथ ही बताया कि राशिद खान की गेंदों का सामना करने में उन्हें काफी मजा आता है. इसके बाद सूर्या ने अपने तीन फेवरेट क्रिकेटरों के नाम बताए हैं. सूर्या ने अपने टॉप तीन बल्लेबाजों में पहले नंबर पर एम एस धोनी को रखा है. वहीं, दूसरे नंबर सूर्या ने रोहित शर्मा का नाम लिया. इसके बाद तीसरे नंबर पर सूर्या ने विराट कोहली का नाम लिया है. सूर्या ने इसके अलावा अपने करियर का सबसे ग्रेटेस्ट मोमेंट को लेकर भी बात की और बताया कि भारत के लिए पहली बार कैप हासिल करना उनके करियर का सबसे यागदार पल था.

Happy birthday, SKY! 😁🎂



From clutching a World Cup-winning catch to effortlessly narrating his cricketing journey, watch birthday star and #TeamIndia's T20I skipper @surya_14kumar in his candid avatar! 👌🏻#HappyBirthdaySKY #SuryakumarYadav #SKY #Cricket pic.twitter.com/jziBQon3YQ